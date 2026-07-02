Tháng 7 đón bão đổ bộ, mưa lớn diện rộng xảy ra nhiều hơn

Thời tiết tháng 6 xuất hiện nhiều hình thái cực đoan, Bắc Bộ mưa lớn kéo dài

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tháng 6/2026 ghi nhận nhiều hình thái thời tiết cực đoan trên phạm vi cả nước, từ áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng, dông lốc đến các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiều nơi xuất hiện lượng mưa và nhiệt độ vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 3/6, vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới - cũng là áp thấp nhiệt đới đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong năm 2026. Đến ngày 4/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng Đông Bắc, ra khỏi Biển Đông vào sáng 5/6 và suy yếu dần.

Tháng 6 xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Ảnh: Tuấn Anh

Trong tháng, miền Bắc chịu một đợt không khí lạnh vào ngày 8/6, gây mưa to, dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ trung bình tại các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm khoảng 4-6 độ C; khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Cùng với đó, nhiều địa phương trên cả nước xảy ra dông, lốc, sét và mưa đá.

Mưa diện rộng xuất hiện liên tiếp trong tháng. Riêng Bắc Bộ có 4 đợt mưa vào các ngày 4-6/6, 8-12/6, 15-22/6 và 26-30/6. Đáng chú ý, đợt mưa cuối tháng tại khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa vừa đến mưa rất to trên diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 120-240 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có một đợt mưa từ ngày 9-11/6, trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ xuất hiện 3 đợt mưa. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều ngày mưa diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông.

Một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ngày và lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Bên cạnh mưa lớn, nắng nóng cũng diễn biến gay gắt. Bắc Bộ trải qua 4 đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ xảy ra 2 đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi vượt 40 độ C. Nam Bộ cũng ghi nhận một số ngày nắng nóng diện rộng với nhiệt độ 35-36 độ C. Nhiều trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt giá trị lịch sử.

Đánh giá chung cho thấy, nhiệt độ trung bình tháng 6 trên hầu khắp cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Trong khi đó, tổng lượng mưa tại phần lớn khu vực thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-50%; riêng các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ có lượng mưa cao hơn 30-55% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Tháng 7 Bắc Bộ có khả năng mưa nhiều hơn

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, dự báo trong tháng 7/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Tổng lượng mưa trên cả nước nhìn chung xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

Về thời tiết nguy hiểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong tháng 7 ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Theo thống kê khí hậu, trung bình nhiều năm trong tháng 7 có khoảng 1,6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và khoảng 0,9 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Trong tháng, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt tại hai khu vực này.

Mưa lớn diện rộng được dự báo tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông, có ngày mưa vừa đến mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và sản xuất của người dân.