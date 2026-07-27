Miền Bắc lại hứng những trận mưa như trút nước, những tỉnh thành này lại là trọng tâm mưa lớn

Miền Bắc lại đón mưa lớn trên diện rộng

Theo bản tin dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ lại chuẩn bị bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng.

Từ đêm qua, phía Tây Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Từ chiều tối nay mưa sẽ lan rộng khắp khu vực Bắc Bộ. Trong đó các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La sẽ có mưa vừa, mưa to. Có những nơi mưa rất to với lượng mưa trên 150mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn đồi núi, ta luy.

Trước khi có mưa, trưa và chiều vẫn đan xen những khoảng có nắng. Nhiệt độ cao nhất của phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác của Bắc Bộ từ 30-33 độ.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hội tụ mây ẩm, nhiều tỉnh thành của khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Nguy cơ gây ngập úng ở những vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi dốc cao nguyên.

Từ TP Huế đến Khánh Hòa chiều tối nay có mưa dông rải rác, trong đó có nơi mưa to trên 50mm. Trong cơn dông có thể đi kèm lốc, sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Dự báo từ sáng đến đầu giờ chiều nay, Trung Bộ vẫn có nắng. Nhiều phường như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trở vào đến phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) nắng nóng 35-36 độ.

Theo dự báo thời tiết, từ chiều nay mưa lớn lại lan rộng khắp khu vực Bắc Bộ. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 27/7 đến ngày 28/7:

- Bắc Bộ: Từ chiều tối ngày 27/7 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lắk ngày 27/7 có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 28/7 đến ngày 5/8:

- Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vưc khu vực vùng núi và trung du đêm 28/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ từ đêm 28-31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng ngày 30-31/7 mưa giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.