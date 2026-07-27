Tổng thống Nga Putin. Ảnh RT

Ông Putin đã có cuộc gặp với các thủy thủ hải quân Nga tại St. Petersburg nhân Ngày Hải quân.

"Tôi tin chắc rằng sớm muộn gì Ukraine cũng sẽ mất những vùng đất phía tây này. Và những gì thuộc về Ba Lan, thuộc về Hungary, thuộc về Romania, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, không phải ngày mai, có lẽ không phải ngày kia, nhưng trong một năm, hai năm, 10 năm, 15 năm nữa, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó trong lịch sử", ông Putin phát biểu trong cuộc họp.

Nga không phải là bên khởi xướng cuộc chiến ở Ukraine; Nga chỉ mới bắt đầu đáp trả cuộc chiến do chính quyền Kiev phát động, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

"Chúng tôi không hề khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu đáp trả những hành động quân sự đó, cuộc chiến do chính quyền Kiev phát động, với sự hỗ trợ của phương Tây, chống lại khu vực khi đó là đông nam Ukraine, vốn luôn hướng về phía Nga", người đứng đầu nhà nước nói.

"Chỉ có một bên bảo đảm cho toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine – đó là Nga, nhưng họ lại cho rằng việc tuyên bố Nga là kẻ thù và tuyên bố người Nga là "dân tộc không có chủ quyền" ở Ukraine là cần thiết, khả thi và có lợi, điều đó hoàn toàn vô lý, vô nghĩa", Tổng thống Nga nói thêm.

Tính đến giữa năm 2026, các số liệu thống kê từ các tổ chức theo dõi xung đột độc lập (như Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, nhóm phân tích bản đồ DeepState) cho thấy lực lượng Nga hiện đang kiểm soát khoảng 19% đến 20% diện tích lãnh thổ Ukraine.Tổng diện tích lãnh thổ Ukraine (tính cả đường biên giới năm 1991) là khoảng 603.550/km2.