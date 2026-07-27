Miền Bắc bước vào đợt mưa to diện rộng từ chiều nay, đề phòng thiên tai lũ quét, sạt lở

Miền Bắc bước vào đợt mưa to diện rộng từ chiều nay

Chiều ngày 27/7, bà Phạm Thị Châm, dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trên ảnh radar thời tiết, nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa dông. Dự báo từ chiều 27/7 đến hết đêm 28/7, Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Trong đó, khu vực vùng núi và trung du, bao gồm tỉnh Cao Bằng và phía Tây tỉnh Lạng Sơn, có lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đây là những địa phương đã có mưa dông liên tiếp trong những ngày qua, khiến đất đá bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, vùng núi và ven suối. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động phòng tránh.

Tại các khu vực còn lại của Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ chiều tối nay. Ảnh: H.N

Không chỉ Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng bước vào đợt mưa lớn từ chiều tối 27/7 đến hết ngày 29/7. Tổng lượng mưa trong đợt phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại về người và tài sản.

Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất và dông lốc để bảo đảm an toàn.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ. Hiện nay, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ có dao động và ở dưới mức báo động (BĐ)1. Từ đêm nay (27/7) đến 29/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ trên thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Thương, sông Cầu lên trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Thái Nguyên, Bắc Ninh đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 1 giờ qua (từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 27/7), khu vực các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Xuân Lạc 48,2mm, Lương Sơn 30,2mm (Thái Nguyên); Tân Yên 45mm (Bắc Ninh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 30-50mm, có nơi trên 90mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

Thái Nguyên: An Khánh, Bằng Vân, Chợ Mới, Chợ Rã, Đại Phúc, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Kha Sơn, Nam Cường, Nam Hòa, Ngân Sơn, P. Bá Xuyên, P. Bách Quang, P. Gia Sàng, P. Linh Sơn, P. Phan Đình Phùng, P. Phổ Yên, P. Phúc Thuận, P. Quan Triều, P. Quyết Thắng, P. Sông Công, P. Tích Lương, P. Vạn Xuân, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phúc Lộc, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Khánh, Thành Công, Thượng Minh, Thượng Quan, Trại Cau, Tràng Xá, Vô Tranh, Yên Bình, Yên Trạch;

Bắc Ninh: Bắc Lũng, Bảo Đài, Biển Động, Biên Sơn, Đại Sơn, Đèo Gia, Lục Nam, Lục Ngạn, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nam Dương, Nghĩa Phương, P. Chũ, P. Đa Mai, P. Nếnh, P. Phượng Sơn, P. Tân An, P. Tự Lạn, P. Vân Hà, P. Việt Yên, Phúc Hòa, Sơn Động, Tân Dĩnh, Tân Yên, Tây Yên Tử, Trường Sơn, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Yên Định. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.