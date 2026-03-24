Phương Tây lo ngại khi Nga 'thay máu' lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân

Theo Đô đốc Alexander Moiseyev, Tư lệnh Hải quân Nga, các tàu thuộc Dự án 885/885M, do Cục thiết kế Malakhit phát triển, sẽ dần thay thế những lớp tàu ngầm đời cũ như Akula (Dự án 971), Sierra (945) và Oscar II (949), đã phục vụ từ thời Liên Xô.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen của Hải quân Nga. (Nguồn: MW)

Hiện tại, Nga đang vận hành 6 tàu lớp Yasen/Yasen-M, với chiếc thứ bảy dự kiến gia nhập hạm đội vào năm 2026. Ngoài ra, còn ít nhất 5 chiếc khác đang được lên kế hoạch đóng mới, nâng tổng số lên khoảng 12 tàu trong tương lai gần. Khi hoàn tất, đây sẽ là lực lượng chủ lực của các Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương.

Theo đánh giá của Hải quân Nga, lớp Yasen là một trong những tàu ngầm tấn công đa năng mạnh nhất hiện nay. Chúng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, từ săn tàu ngầm, tấn công hải quân đối phương cho đến đánh vào mục tiêu trên đất liền. Điểm nổi bật nằm ở kho vũ khí hiện đại, bao gồm các tên lửa hành trình như Kalibr, Oniks và đặc biệt là Zircon – loại tên lửa siêu thanh mới nhất.

Không chỉ mạnh về hỏa lực, Yasen còn được thiết kế với khả năng tàng hình cao, giúp hoạt động bí mật trong thời gian dài ở hầu hết các vùng biển. Điều này khiến chúng trở thành mối đe dọa đáng kể đối với các nhóm tàu chiến và hệ thống phòng thủ của đối phương.

So với các tàu ngầm thế hệ trước, sự khác biệt là rất rõ ràng. Lớp Oscar II từng là "át chủ bài" thời Liên Xô, có kích thước lớn và chi phí vận hành cao, chủ yếu mang theo các tên lửa chống hạm P-700 cồng kềnh. Trong khi đó, Yasen nhỏ gọn hơn, hiệu quả hơn, nhưng lại mang được nhiều tên lửa hiện đại hơn với khả năng tấn công linh hoạt.

Đáng chú ý, từ năm 2025, các tàu lớp Yasen bắt đầu được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, giúp tăng đáng kể khả năng xuyên thủng phòng thủ của đối phương. Đây được xem là một trong những bước tiến quan trọng, đưa năng lực tác chiến dưới nước của Nga lên một tầm cao mới.

Giới lãnh đạo Nga cũng cho thấy quyết tâm mở rộng lực lượng này. Tháng 7/2025, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo tiếp tục sản xuất hàng loạt tàu lớp Yasen, nhấn mạnh vai trò của chúng như "xương sống" của hải quân trong tương lai.

Trong khi hạm đội tàu nổi của Nga được cho là đang gặp nhiều thách thức, thì lực lượng tàu ngầm, đặc biệt là lớp Yasen, lại nổi lên như một điểm sáng. Nhiều chuyên gia phương Tây đã bày tỏ lo ngại về sự phát triển nhanh chóng này. Thậm chí, một số cảnh báo cho rằng ưu thế của phương Tây tại Đại Tây Dương có thể bị thu hẹp nếu Nga tiếp tục mở rộng đội tàu ngầm hiện đại của mình.