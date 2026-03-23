Việt Nam - Nga ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân

Chiều 23-3 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã chứng kiến lễ ký kết hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Hai Thủ tướng khẳng định đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời tin tưởng đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Hình ảnh TTXVN ghi nhận:

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin chứng kiến lễ ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

