Ba tàu muốn đổi sang quốc tịch Việt Nam để được an toàn ở Trung Đông

Theo đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy, ba tàu hàng do doanh nghiệp Việt Nam sở hữu, có khoảng 60 thuyền viên người Việt Nam làm việc. Các tàu đều trên 15 tuổi, không đủ điều kiện đăng ký mang cờ Việt Nam nên chủ tàu đã đăng ký quốc tịch nước ngoài. Ba tàu thường hoạt động ở nước ngoài, hiện vận chuyển khí hóa lỏng trên tuyến Trung Quốc - Trung Đông.

Trong bối cảnh xung đột, ba chủ tàu kiến nghị được đổi sang quốc tịch Việt Nam để đảm bảo an toàn cho tài sản và thuyền viên Việt Nam khi chạy trên tuyến đường hàng hải qua Trung Đông.

Tàu chở dầu và chở hàng xếp hàng ở eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: AP

Đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết theo quy định hiện hành, việc chuyển đổi quốc tịch tàu nước ngoài vượt quá thẩm quyền của Cục, nên cơ quan này sẽ đánh giá và trình Chính phủ quyết định.

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và thuyền viên Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã kiến nghị Bộ Ngoại giao tăng cường trao đổi, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại Trung Đông, đặc biệt là Iran, qua đó tạo điều kiện để tàu thuyền của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động an toàn, thuận lợi khi đi qua eo biển Hormuz.

Tại khu vực Trung Đông hiện có 18 tàu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam (trong đó 6 tàu treo cờ Việt Nam và 12 tàu treo cờ nước ngoài). Xét về vị trí, 10 tàu nằm trong eo biển Hormuz, 4 tàu gần eo biển và 4 tàu nằm ngoài.

Hết năm 2025, đội tàu biển Việt Nam có hơn 1.400 tàu, trong đó khoảng 220 tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều tàu mang cờ nước ngoài do trọng tải lớn, nhiều tuổi, không đủ điều kiện đăng ký mang cờ Việt Nam. Việc này cũng giúp doanh nghiệp bớt được thuế, phí và thuận tiện trong vận tải tuyến quốc tế và cho thuê tàu, không phải đưa tàu về Việt Nam để đăng ký.