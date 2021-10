Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Bão số 8 di chuyển rất nhanh, tuyệt đối không chủ quan

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 18:25 PM (GMT+7)

Bão số 8 Kompasu được dự báo có cường độ mạnh và di chuyển với tốc độ nhanh, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ từ chiều 13/10.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 8 Kompasu. Ảnh VGP/Đức Tuân.

Chiều 12/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai về ứng phó bão số 8 Kompasu.

Dự cuộc họp có lãnh đạo 6 tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng cho biết, theo các báo cáo, bão số 8 di chuyển với tốc độ rất nhanh, cường độ mạnh. Đề nghị các bộ, địa phương báo cáo tình hình triển khai các biện pháp ứng phó.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác phòng chống thiên tai thời gian qua, nhất là bão số 7 mới đây, đạt được kết quả tốt, tuy nhiên, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác, nỗ lực bám sát tình hình để làm sao hạn chế thấp nhất các thiệt hại do bão số 8 gây ra.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 8 Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, hồi 16 giờ chiều nay (12/10), bão số 8 đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km.

Đến 16 giờ ngày 13/10, bão số 8 ở ngay trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Từ chiều mai (13/10) đến ngày 14/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 15/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Từ ngày 13-15/10, Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Quảng Trị xảy ra một đợt lũ với đỉnh lũ ở thượng lưu lên mức báo động (BĐ) 1-BĐ2, có sông trên BĐ2, riêng sông Thao (tỉnh Yên Bái) và sông Bôi (tỉnh Hòa Bình) đạt mức BĐ2; hạ lưu các sông chính còn dưới mức BĐ1.

Về công tác phòng chống bão số 8, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn 53.944 tàu/233.335 người. Có 7 tỉnh duy trì cấm biển gồm: Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đã cơ bản thu hoạch xong lúa mùa.

Để chủ động ứng phó bão số 8 và mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố, các Bộ ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để phòng tránh.

Quản lý chặt chẽ việc ra khơi và kiểm đếm tàu thuyền, duy trì thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với khu vực đồng bằng và ven biển: Rà soát, sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng.

Rà soát, có phương án hỗ trợ người dân di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra Bắc, nhất là lương thực và nơi tránh trú khi bão đổ bộ và xảy ra mưa lớn.

Đối với khu vực miền núi, sẵn sàng tổ chức lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ, đảm bảo an toàn hạ lưu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

