Thời tiết đầu tuần: Biển Đông sắp đón bão số 8, Bắc Bộ và Trung Bộ hứng mưa lớn

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 06:54 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 11 đến sáng 12/10, bão Kompasu sẽ đi vào Biển Đông, trở thành bão số 8 của năm 2021. Cơn bão này được đánh giá là rất mạnh, khi trên biển có thể đạt cấp 11, gió giật cấp 13. Bão số 8 tiếp tục gây một đợt mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng từ 13-15/10.

Hôm nay (11/10), do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80-130mm, riêng Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 180mm.

Ngày 12-13/10, mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh, ngày trời nắng. Từ chiều tối 13/10, mưa dông khả năng quay trở lại khu vực đồng bằng và ven biển do ảnh hưởng của bão số 8 Kompasu.

Khu vực Trung Bộ, hôm nay ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngày 12/10, mưa giảm xuống diện rải rác ở Trung Bộ. Từ ngày 13/10, mưa tiếp tục trút xuống khu vực do ảnh hưởng của bão số 8 Kompasu.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-dau-tuan-bien-dong-sap-don-bao-so-8-bac-bo-va-trung-bo-hung-mua-lon-50202111106554276.htmNguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-dau-tuan-bien-dong-sap-don-bao-so-8-bac-bo-va-trung-bo-hung-mua-lon-50202111106554276.htm