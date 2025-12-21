Đề xuất bất ngờ của ông Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời họp báo cuối năm vào ngày 19/12/2025. Ảnh: Sputnik.

Theo ông Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần từ chối tổ chức cuộc bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc hơn một năm trước, và vì vậy Nga coi ông không còn tính chính danh. Tuy nhiên, dưới sức ép từ Mỹ, ông Zelensky trong tháng này ngỏ ý sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng 90 ngày, nếu các nước phương Tây có thể bảo đảm an ninh.

Trong tuyên bố mới, ông Putin đề xuất Nga tham gia đảm bảo an ninh trong giai đoạn bầu cử ở Ukraine. “Chúng tôi sẵn sàng xem xét các phương án bảo đảm an ninh trong thời gian Ukraine tiến hành bầu cử, ít nhất là không tiến hành các đòn tấn công sâu trong lãnh thổ Ukraine vào đúng ngày bỏ phiếu”, ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng từ 5 đến 10 triệu công dân Ukraine hiện đang sống tại Nga phải được quyền tham gia bầu cử.

Tổng thống Nga cũng cảnh báo Kiev không được lợi dụng cuộc bầu cử như một cách để kéo dài thời gian, tái vũ trang và củng cố lực lượng nhằm cản bước tiến của quân đội Nga.

Trong thời gian qua, Ukraine cùng các nước phương Tây liên tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ phương án này, khẳng định chỉ chấp nhận một nền hòa bình lâu dài, giải quyết tận gốc các nguyên nhân của xung đột. Moscow cho rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ do Nga tuyên bố sáp nhập, đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa”.