Phó giám đốc bệnh viện lái xe bỏ trốn sau khi tông 2 chị em nguy kịch

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 10:38 AM (GMT+7)

Một bác sĩ, phó giám đốc một bệnh viện ở tỉnh Quảng Trị lái chiếc xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn làm cho 2 chị em ruột bị thương trên Quốc lộ 9 đoạn qua xã Gio Mai, huyện Gio Linh.

Chiếc xe ôtô 74A-077.80 bị hư hỏng phần đầu sau khi gây tai nạn rồi bỏ trốn

Sáng 8/1, liên quan đến vụ bác sĩ Nguyễn Đặng Thắng (SN 1967, trú khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), Phó giám đốc Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, tông 2 chị em ruột bị thương nặng rồi bỏ chạy, Thượng tá Đỗ Duy Hải-Trưởng Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho hay, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 6/11, ông Thắng lái xe ôtô mang BKS 74A-077.80 theo hướng từ biển Cửa Việt, huyện Gio Linh lên huyện Cam Lộ. Lúc đến Km 8+450 Quốc lộ 9, chiếc ô tô do ông Thắng điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 74L1-225.10.

Cú tông mạnh làm hai người phụ nữ ngồi trên xe máy là chị Trương Thị Giang (SN 1983) và Trương Thị Thùy Trang (SN 1985, em gái chị Giang), cùng trú ở thôn Mai Xá, xã Gio Mai (Gio Linh) bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu; còn chiếc xe máy biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 chị em ruột bị thương nặng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gio Linh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm chiếc ôtô rời khỏi hiện trường tại các gara ôtô, camera của các hộ dân dọc đường…

Đến 11h ngày 7/11, Công an huyện Gio Linh nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một chiếc ôtô hỏng phần đầu chạy trên Quốc lộ 9 hướng lên huyện Cam Lộ, sau đó cơ quan chức năng đã truy tìm được chiếc xe cùng tài xế bỏ trốn là ông Nguyễn Đặng Thắng.

Tại cơ quan Công an, ông Thắng khai do xe bị nổ lốp nên mất lái và tông trúng 2 phụ nữ đi xe máy theo hướng ngược lại, và do quá hoảng sợ nên bỏ chạy về nhà.