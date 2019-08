CSGT truy đuổi suốt 60km bắt bằng được ô tô nghi gây tai nạn bỏ trốn

CSGT truy đuổi suốt 60km bắt bằng được ô tô nghi gây tai nạn bỏ trốn

Thứ Tư, ngày 21/08/2019 22:31 PM (GMT+7)

Công an TP.Tân An bàn giao phương tiện và tài xế cho Công an tỉnh Tiền Giang giải quyết vụ nghi phương tiện gây TNGT ở Tiền Giang.

Chiều 21/8, Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, đã bàn giao phương tiện và tài xế cho Công an tỉnh Tiền Giang xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, CSGT công an TP Tân An nhận tin báo, tài xế điều khiển ô tô du lịch loại 7 chỗ mang BKS 22A - 016.04 trên xe có một số người đi chung lưu thông theo hướng miền Tây về TP.HCM. Khi vào địa phận thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) nghi gây tai nạn với người đi đường nhưng tài xế không dừng lại bỏ chạy khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân địa báo CSGT thị xã Cai Lậy truy đuổi và báo cho Công an TP.Tân An hỗ trợ.

Bị truy đuổi với một đoạn đường dài hơn 60km, đến giao lộ Hùng Vương - Quốc lộ 1 thuộc phường 2, TP.Tân An thì ô tô này bị lực lượng CSGT TP.Tân An chặn bắt.

Do sợ bị người dân hành hung, tài xế không dám mở cửa cố thủ trên xe gần 15 phút sau mới chấp nhận rời xe khi xuất hiện đông lực lượng chức năng và công an tại đây. Vụ việc xảy ra địa bàn Tiền Giang nên sau khi làm các thủ tục ban đầu, Công TP.Tân An đã bàn giao cho Công an Tiền Giang giải quyết.