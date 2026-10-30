Phó Đức Nam khai ra ‘trùm cuối' đứng đầu chuỗi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ

Chiều 30/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các bị cáo khác tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện VKS.

Trả lời thẩm vấn của đại VKS, Phó Đức Nam khai, năm 2018, anh ta sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Nam thừa nhận, hệ thống của mình không có hoạt động giao dịch như quảng cáo. Thực chất, các nhà đầu tư tham gia giao dịch là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Đặc biệt, dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam, nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và người quản lý trực tiếp là Isik Uran. Theo lời khai của Mr Pips, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Uran chia 3% - 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Trước tòa, Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) thừa nhận, từng cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ và gặp Uran tại văn phòng.

Phó Đức Nam trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Lời khai của Mr Pips về tổ tư vấn bí mật

Trả lời thẩm vấn của đại diện VKS, bị cáo Phó Đức Nam khai về hoạt động của “Tổ tư vấn bí mật” đứng sau đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn biết đã thỏa thuận với Nam thành lập tổ tư vấn để hướng dẫn Nam và các nhân viên trong công ty cách thức làm việc, tránh bị các nhà đầu tư khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý. Nam trả công cho 3 người này tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng.

Phó Đức Nam khai, do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam nên bị cáo đã nhờ Nguyễn Thanh Phong (anh trai Nguyễn Thanh Tâm, người yêu Nam) tìm hiểu xem có thể hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex hay không. Thông qua Phong, Nam được giới thiệu và gặp gỡ Phạm Trường Sơn (cựu cán bộ công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư) để hỏi về việc mở sàn forex ở Việt Nam có được phép hay không.

Ngoài ra, thời điểm đó, thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ ra ngoài và khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ nên Nam cũng muốn hỏi, làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị công an triệu tập.

Vẫn theo lời khai của Phó Đức Nam, người quyết định cuối cùng không phải bị cáo mà là Isik Uran, người trực tiếp quản lý hệ thống từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi được Nam báo cáo, Uran đồng ý thành lập một tổ tư vấn nhằm hạn chế các khiếu nại của khách hàng, đồng thời tìm cách xử lý những rủi ro pháp lý khi nhân viên trong đường dây bị cơ quan công an triệu tập.

Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên tổ tư vấn để trao đổi, tìm hướng xử lý. Khi đại diện VKS hỏi về mục đích hàng tháng chuyển tiền cho Phạm Trường Sơn, Phó Đức Nam khai, việc đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ.

Nam khai: "Bị cáo đâu có bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình. Tin nhắn trên nhóm chat chung không nhắn về công việc, chỉ trao đổi ăn nhậu vui vẻ. Về khoản tiền trả cho các anh, bị cáo cho để giữ mối quan hệ”.

Trrước đó, trả lời thẩm vấn tại tòa, cả 3 bị cáo Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đều khai không hề biết Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nói chuyện với Mr Pips, anh ta luôn khẳng định hoạt động đúng quy định pháp luật và tiền mà Nam đưa cho các bị cáo là "tiền sạch".

Theo lời khai của Mr Pips, anh ta từng hỗ trợ Phong mua một chiếc ô tô Volvo XC90, trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Chiếc xe này sau đó đã bị cơ quan chức năng thu giữ. Về chiếc xe trên, Mr Pips khai, mua là do “tùy hứng”, xuất phát từ mối quan hệ tình cảm gia đình, bởi Phong là anh trai của người yêu bị cáo.