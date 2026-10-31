Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ sa thải tướng cấp cao vì rò rỉ bí mật quân sự

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã cách chức Trung tướng Brett Sylvia, người đứng đầu bộ phận hoạch định chiến lược, kế hoạch và chính sách (còn gọi là J5) thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, trong cuộc điều tra nghi vấn rò rỉ thông tin mật liên quan đến chiến tranh Iran và xung đột Nga - Ukraine.

Theo CBS News, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết ông Sylvia bị cáo buộc chia sẻ thông tin mật với báo chí. Quan chức này đề nghị giấu tên vì tính chất nhạy cảm của vụ việc, nói rằng vị tướng đã không vượt qua ba bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối liên quan đến việc tiết lộ thông tin mật. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến Bộ Tư pháp Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell không nêu đích danh vị tướng trong tuyên bố trên mạng xã hội, nhưng cho biết Bộ Chiến tranh đã thực hiện các biện pháp nhân sự cần thiết sau cuộc điều tra sâu rộng của Văn phòng Điều tra Đặc biệt thuộc Không quân Mỹ (OSI).

Ông Parnell nhấn mạnh việc bảo vệ thông tin mật là ưu tiên của Bộ Chiến tranh, đồng thời cảnh báo những người tiết lộ thông tin vì lợi ích cá nhân, chính trị hoặc nghề nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm. Ông cho biết vụ việc cùng một số trường hợp khác đã được chuyển đến Bộ Tư pháp để xem xét các biện pháp pháp lý tiếp theo.

"Để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc điều tra, chúng tôi sẽ không bình luận thêm về cá nhân hoặc hoàn cảnh của hành động này. Vụ việc này, cùng với những vụ khác, đã được chuyển đến Bộ Tư pháp để xem xét các hành động pháp lý tiếp theo. Thông tin mật không phải là tài sản cá nhân. Việc rò rỉ thông tin đó vì lợi ích cá nhân, chính trị hoặc nghề nghiệp là sự phản bội lòng tin đặt vào những người có trách nhiệm bảo mật thông tin đó. Cam kết của chúng tôi không phải là lời hứa suông. Chúng tôi đã thề sẽ tìm ra bạn, và chúng tôi thực sự nghiêm túc", ông nói.

Động thái này nằm trong chiến dịch siết chặt kiểm soát rò rỉ thông tin tại Lầu Năm Góc do ông Hegseth thúc đẩy. Tháng trước, các nguồn tin nói với CBS News rằng một số quan chức quân sự cấp cao đã phải trải qua các bài kiểm tra máy phát hiện nói dối. Trước đó, ba nhân viên thuộc văn phòng của ông Hegseth cũng bị đình chỉ công tác trong một cuộc điều tra rò rỉ thông tin. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố kết quả chính thức của các cuộc điều tra này.

Ông Sylvia từng giữ vai trò điều phối kế hoạch tác chiến liên quan đến Iran, đồng thời phụ trách đánh giá tác động của cuộc xung đột đối với các kế hoạch quân sự dài hạn của Mỹ. Ông là vị tướng thứ hai dưới thời Bộ trưởng Hegseth bị cách chức khỏi vị trí J5. Người tiền nhiệm của ông, Trung tướng Joseph McGee, đã phải nghỉ hưu vào tháng 10/2025.

Việc cách chức diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Hiện Lầu Năm Góc chưa công bố người thay thế ông Sylvia.

Trung tướng Brett Sylvia từng chỉ huy Sư đoàn Dù 101 và nhiều lần tham chiến tại Afghanistan, Iraq. Ông được trao Huân chương Sao Đồng vì lòng dũng cảm và Huân chương Trái tim Tím sau khi bị thương trong một cuộc giao tranh với Taliban. Ông có 32 năm phục vụ trong quân đội Mỹ.