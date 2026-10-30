Cuộc triển lãm phô diễn năng lực UAV của Triều Tiên

Triều Tiên ngày 29/10 khai mạc triển lãm Phát triển công nghệ hàng không không người lái 2026, trưng bày nhiều mẫu máy bay không người lái (UAV) và drone do nước này tự chế tạo.

"Giành ưu thế tuyệt đối trong lĩnh vực drone là lựa chọn tất yếu trong bối cảnh tác chiến hiện đại luôn thay đổi", lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong lễ khai mạc. Ông yêu cầu các chuyên gia Triều Tiên đạt đột phá trong lĩnh vực UAV, cũng như AI phục vụ chương trình hạt nhân và nâng cấp vũ khí thông thường.

Ông Kim Jong-un cùng con gái và quan chức đi bên cạnh UAV vũ trang Saetbyol-9.

Saetbyol-9 được Triều Tiên phân loại là UAV vũ trang đa năng, có thể đảm nhận nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Phi cơ có hình dáng tương đồng và được ví như bản sao của dòng MQ-9 Reaper do Mỹ phát triển.

Theo giới chuyên gia phương Tây, Saetbyol-9 có chiều dài 9 m và sải cánh khoảng 21 m. Các giá treo bên dưới phi cơ có thể lắp tên lửa hoặc bom dẫn đường.

Trong buổi trình diễn hỏa lực thuộc khuôn khổ của triển lãm, UAV Saetbyol-9 đã khai hỏa tên lửa hành trình nhằm vào mục tiêu giả định, đánh dấu lần đầu Triều Tiên công bố hình ảnh mẫu phi cơ này phóng tên lửa dẫn đường.

Những chiếc Saetbyol-9 (sau) và một mẫu UAV cỡ nhỏ tại triển lãm ngày 29/10.

Ông Kim Jong-un cùng vợ, con gái và các chỉ huy Triều Tiên tại khu trưng bày UAV.

Cũng tại sự kiện này, Triều Tiên đã ra mắt mẫu UAV dạng cánh bay cỡ lớn, chưa từng được công bố trước đây. Tên gọi và tính năng của phi cơ chưa được tiết lộ.

Hình dáng tổng thể, cấu trúc cửa hút gió động cơ cho thấy nó được tối ưu cho khả năng tàng hình trước radar và cảm biến hồng ngoại của đối phương. Thiết kế này được ứng dụng trên nhiều dòng UAV tàng hình như phi cơ trinh sát X-47B và RQ-170 của Mỹ, cũng như UAV trợ chiến S-70B Okhotnik do Nga phát triển.

UAV tàng hình cỡ lớn của Triều Tiên tại triển lãm.

Lãnh đạo Kim Jong-un xem xét một mẫu UAV cỡ nhỏ, phía sau là UAV trinh sát chiến lược Saetbyol-4.

Saetbyol-4 cất cánh lần đầu vào tháng 12/2025, có thiết kế tương đồng với dòng RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Các chuyên gia ước tính máy bay có chiều dài hơn 14 m và sải cánh khoảng 40 m, tương đương mẫu RQ-4B Block 30/40.

Những chiếc Saebyeol-4, Saebyeol-9 và UAV cỡ nhỏ tại triển lãm.

Tyler Rogoway, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định hình dáng và kích thước cho thấy Saetbyol-4 được thiết kế để hoạt động ở độ cao lớn, cách xa đài điều khiển.

"Chưa rõ thông số thực sự của mẫu UAV này. Dòng RQ-4A Mỹ có thể vận hành liên tục trong hơn 30 giờ và đạt tầm bay gần 23.000 km", Rogoway nói.

Lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức tham quan khu trưng bày drone cáp quang.

Drone cáp quang lần đầu được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu Ukraine, sau đó trở nên phổ biến tại nhiều cuộc xung đột trên thế giới.

Ưu điểm của loại drone này là khả năng truyền tín hiệu, hình ảnh ổn định và chất lượng cao hơn so với kết nối vô tuyến, ngay cả khi thiết bị bay sát mặt đất và ở khu vực nhiều vật cản, giúp tăng độ chính xác và hiệu quả hạ mục tiêu.

Kết nối cáp quang cũng giúp chúng miễn nhiễm với biện pháp chế áp điện tử, vốn hạn chế đáng kể khả năng tác chiến của drone dùng kết nối vô tuyến.

Hàng loạt UAV tự sát rời bệ phóng trong buổi trình diễn ngày 29/10.

Chúng có hình dáng giống mẫu Harop do Israel phát triển và Lancet của Nga. Thông số kỹ thuật của các mẫu UAV này chưa được công bố.

Các phi cơ đều sử dụng bệ phóng di động đơn giản, dường như có thể gấp gọn và đủ nhẹ để một quân nhân mang theo. UAV dùng tầng đẩy sơ tốc nhiên liệu rắn để rời bệ, sau đó động cơ chính khởi động để đưa phi cơ tới mục tiêu.

Ông Kim Jong-un quan sát mẫu UAV có hình dáng giống dòng Lancet do Nga chế tạo.

Mô hình xe tăng chủ lực M1 Abrams và pháo tự hành bị UAV tự sát Triều Tiên phá hủy.

Pháo phản lực 600 mm khai hỏa trong buổi trình diễn.

Ngoài màn trình diễn của UAV, quân đội Triều Tiên còn cho tổ hợp pháo phản lực siêu lớn với cỡ nòng 600 mm, được mệnh danh là "pháo bắn tỉa", phóng loạt đạn vào mục tiêu giả định.

Mẫu pháo phản lực này được Mỹ đặt định danh là KN-25, có tầm bắn 380-400 km. Mỗi quả đạn nặng khoảng ba tấn, dài hơn 8 m, mang theo 300-500 kg thuốc nổ hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31với sức công phá 4-30 kiloton.

Lãnh đạo Kim Jong-un cùng vợ, con gái và các chỉ huy, quan chức Triều Tiên theo dõi pháo phản lực 600 mm khai hỏa qua màn hình.