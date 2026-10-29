Mr Pips đề nghị thêm nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng phải 'cùng chịu tội'

Hôm nay, trong ngày làm việc thứ tư, TAND Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa đã làm rõ từng mắt xích giúp Nam vận hành hệ thống. Trong đó, bộ phận kinh doanh có đông bị cáo nhất, với 143 người, chia thành các nhóm từ trưởng phòng (SM) đến trưởng nhóm (Leader) và cuối cùng là nhân viên sale.

Trước tòa, phần lớn các bị cáo ở bộ phận này khai tìm đến công ty của Nam qua thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội. Thời điểm đó lại trùng với Covid-19 bùng phát nên "kiếm được việc làm đã là may mắn".

Đa số thừa nhận hành vi lừa đảo với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nam. Tiền họ nhận gồm lương cứng hàng tháng và hoa hồng khi dụ được nhà đầu tư.

Chủ tọa: Kiếm tiền nuôi gia đình là tốt nhưng không phải bằng mọi cách

Bị cáo Bàn Tòn Chày là SM trong văn phòng của Phạm Minh Khôi. Trong bốn năm làm việc Chày đã nhận tổng 2,6 tỷ đồng (600 triệu tiền lương và 2 tỷ đồng hoa hồng). Số này tương ứng với 51,5 tỷ đồng các bị hại đã đầu tư vào sàn.

Tại tòa, Chày khai gia đình ở vùng cao, học xong đại học nhưng thất nghiệp nên tìm việc qua mạng. Bị cáo không chối tội song mong HĐXX xem xét về tính chất, mức độ, hành vi bởi không hề biết Mr Pips làm ăn phi pháp.

Phó Đức Nam bị dẫn giải tới tòa. Ảnh: Thế Bằng

Bị thẩm vấn hôm nay tại phiên tòa còn có đôi vợ chồng cùng 27 tuổi, quê Thanh Hóa, là Mai Anh Tuấn và Nguyễn Hải Vân. Tuấn là SM phụ trách chính vợ mình - một leader dưới cấp.

Quá trình làm việc, Tuấn nhận hơn 900 triệu đồng, gồm 437 triệu tiền lương, còn lại là hoa hồng. Số này tương ứng với 11,8 tỷ đồng bị hại đã đầu tư. Vợ Tuấn nhận bằng một nửa chồng, ứng với 7 tỷ đồng lừa từ nhà đầu tư.

Tuấn xin HĐXX cân nhắc khi lượng hình để vợ chồng có mức án nhẹ, sớm trở về làm lại cuộc đời. Bị cáo cũng mong cho vợ được hưởng án treo để ở nhà chăm sóc con 11 tháng tuổi trong những ngày chồng bị tạm giam.

Nghe các bị cáo phân trần, chủ tọa Trần Nam Hà nói: "Kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình là chính đáng nhưng phải hiểu rằng không được kiếm tiền bằng mọi cách, bất chấp pháp luật".

Nhân viên sale được Nam đánh giá là "cánh cửa" đầu tiên để dụ dỗ nhà đầu tư vào cuộc. Nhiệm vụ của họ là "đánh vào lòng tham hưởng lãi cao và sự thiếu hiểu biết" để dụ xuống tiền.

Bộ phận này bao gồm hệ thống các văn phòng kinh doanh được Nam giao cho hai trợ thủ thân cận, đắc lực nhất là Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức trực tiếp quản lý, phát triển.

40 văn phòng đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Bình Dương đều không treo biển hiệu. Các sale được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng. Công ty không yêu cầu họ có bằng cấp, kiến thức về chứng khoán, cổ phiếu mà sẽ đào tạo theo kịch bản tạo lập sẵn. Mỗi sale sẽ được hưởng 1-4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu.

Một số bị cáo bị dẫn giải tới tòa. Ảnh: Thế Bằng

Sau khi nhà đầu tư nạp tiền lần đầu, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ vào cuộc, tìm mọi cách hối thúc, dụ dỗ nạp "nhiều tiền nhất có thể". Thời gian đầu, Nam còn là người trực tiếp quản lý bộ phận này.

Với Nam, chăm sóc khách hàng đóng vai trò quan trọng nhất. Thông tin tư vấn cho khách do tự thu thập trên mạng nên có thể đúng hoặc không. Nhân viên nhóm này được hưởng hoa hồng cao hơn nhiều so với sale. Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hưởng từ 4 đến 6%, thậm chí 7% trên tổng số tiền khách nạp trừ đi số tiền rút.

Nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng từng bị truy bắt hồi năm 2023 trong vụ án khác cùng với Bùi Trung Đức. Lúc đó, các nhân viên còn lại cũng lo sợ nên tháng 9/2023, Nam chuyển hết bộ phận chăm sóc khách hàng gồm 50-70 người sang Campuchia, vì "ông chủ" xin được một giấy phép hoạt động tại đây.

Theo cáo trạng, trong 188 bị cáo hầu tòa duy nhất Phan Thị Thùy Linh là nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng do Nam trực tiếp chỉ đạo. Linh phải chịu trách nhiệm với hai vụ lừa đảo, tổng 2,3 tỷ đồng. Quá trình làm việc tại đế chế của Nam, Linh nhận tổng 1,4 tỷ đồng, tương ứng với tiền bị chiếm đoạt là 21,5 tỷ đồng.

Nam khai với HĐXX, nhân viên sale chỉ là bước đầu còn "chốt khách" là chăm sóc khách hàng. Bởi thế, Nam đề nghị phải làm rõ vi phạm của những người khác trong bộ phận chăm sóc khách hàng mà chưa bị xử lý.

Nhóm chăm sóc khách hàng đó cùng Bùi Trung Đức và Nam, Ngọ khắc phục hậu quả chung. Nam đề nghị, HĐXX và cơ quan công an "cứ kiểm tra dòng tiền qua cổng thanh toán trung gian" là xác định số tiền hoa hồng họ đã nhận.

Nạp tiền vào chơi mới biết đây là công ty lừa đảo

Một trong những cấp dưới sát sườn với Nam và Ngọ là vị trí quản lý vùng. Bị cáo Đinh Thị Dung là quản lý vùng 4 với 7 văn phòng ở Hà Nội. Dung cũng tìm việc trên mạng rồi gia nhập hệ thống từ năm 2019. Quá trình làm việc dần được tin tưởng, Ngọ và Nam giao cho Dung làm quản lý vùng. Suốt những năm làm việc, Dung được hưởng lợi 16,5 tỷ đồng, trong đó có hơn 15,8 tỷ đồng hoa hồng. Số này ứng với 396 tỷ đồng lừa đảo được.

Dung khai nhiệm vụ chính là theo dõi, đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu mà cấp trên áp xuống cho các văn phòng. Lúc đầu, Dung chỉ nghĩ đây là một công ty chứng khoán, ngoại hối bình thường, "có thắng, có thua".

Nhưng đến năm 2022, Dung tò mò nên thử nạp tiền vào chơi thì mới biết đây là sàn ảo. Các lệnh đặt chơi đều bị đội kỹ thuật can thiệp dẫn đến thua sạch. HĐXX không hỏi chi tiết về quá trình "chơi thử" này nên Dung cũng không khai tiếp.

Bị cáo Phạm Minh Khôi tại tòa. Ảnh: Hoàng Giang

Khi Dung lên làm quản lý vùng, vị trí quản lý văn phòng được để lại cho Phạm Minh Khôi. Giữa đại dịch bùng phát, kinh tế khó khăn, năm 2020, Khôi mất việc ở phòng gym nên xin vào công ty của Nam.

Vào làm, Khôi không quen biết ai và cũng chẳng có kinh nghiệm gì về kinh tế, chứng khoán. Anh ta sau đó được đào tạo sơ qua về chứng khoán quốc tế và các kịch bản để mời chào nhà đầu tư.

Làm quản lý vùng, Khôi nhận lương 16 triệu đồng mỗi tháng song "thu nhập" chính là hoa hồng từ lừa đảo mang lại. Cáo trạng xác định, Khôi phải chịu trách nhiệm tại 8 vụ án với tổng 14 tỷ đồng chiếm đoạt. Quá trình làm việc, anh ta nhận lương 704 triệu đồng và 10,2 tỷ đồng hoa hồng, tương ứng 257 tỷ đồng nhà đầu tư bị mất.

Giàu lên nhanh chóng, Khôi mua ôtô Mercedes-Benz GLC 300 song chưa kịp làm giấy tờ đứng tên thì bị bắt. Anh ta xin dùng ôtô bị thu giữ này để khắc phục hậu quả.

VKS xác định với vai trò chủ mưu, Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 1.568 tỷ đồng. Nhằm hợp thức hóa dòng tiền, Nam cùng người nhà đã mua hàng chục bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang, đồ xa xỉ... Tổng cộng, Nam bị cáo buộc "rửa tiền" 561 tỷ đồng.

Phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi.