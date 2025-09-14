Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm viếng các nạn nhân trong vụ thảm án

Sáng 14-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án gây rúng động dư luận.

Ông Nguyễn Thiên Văn thăm viếng các nạn nhân trong vụ thảm án

Tại nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) - nạn nhân trong vụ thảm án, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Văn đã gửi lời chia buồn cùng thân nhân gia đình nạn nhân.

Theo ông Văn, hiện người thân đang đứng ra tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân. Tuy nhiên, chính quyền địa phương, tổ dân phố cũng sẵn sàng hỗ trợ về mọi mặt để tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân được chu toàn.

UBND tỉnh Đắk Lắk trao tiền hỗ trợ

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng hỗ trợ 50 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng thăm viếng; 10 triệu đồng hỗ trợ cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H) bị thương; 35 triệu đồng giao cho Tổ dân phố, chính quyền địa phương để chăm sóc cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H.

Đại diện gia đình nạn nhân cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của UBND tỉnh và địa phương

Ông Văn cũng đã tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên cháu P. và thấy sức khỏe của cháu hồi phục tốt.

"Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng gia đình, hàng xóm tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cháu cả chặng đường dài sau này" - ông Văn nói.

Đại diện gia đình nạn nhân gửi lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo UBND tỉnh, chính quyền địa phương. Đồng thời cho biết sẽ tổ chức tang lễ cho các nạn nhân chu toàn, chung tay chăm sóc các cháu để bù đắp phần nào mất mát.