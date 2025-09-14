Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm viếng các nạn nhân trong vụ thảm án
Ngoài việc tổ chức tăng lễ chu toàn cho các nạn nhân trong vụ thảm án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giúp đỡ các cháu nhỏ thời gian tới
Sáng 14-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án gây rúng động dư luận.
Ông Nguyễn Thiên Văn thăm viếng các nạn nhân trong vụ thảm án
Tại nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) - nạn nhân trong vụ thảm án, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Văn đã gửi lời chia buồn cùng thân nhân gia đình nạn nhân.
Theo ông Văn, hiện người thân đang đứng ra tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân. Tuy nhiên, chính quyền địa phương, tổ dân phố cũng sẵn sàng hỗ trợ về mọi mặt để tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân được chu toàn.
UBND tỉnh Đắk Lắk trao tiền hỗ trợ
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng hỗ trợ 50 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng thăm viếng; 10 triệu đồng hỗ trợ cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H) bị thương; 35 triệu đồng giao cho Tổ dân phố, chính quyền địa phương để chăm sóc cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H.
Đại diện gia đình nạn nhân cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của UBND tỉnh và địa phương
Ông Văn cũng đã tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên cháu P. và thấy sức khỏe của cháu hồi phục tốt.
"Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng gia đình, hàng xóm tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cháu cả chặng đường dài sau này" - ông Văn nói.
Đại diện gia đình nạn nhân gửi lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo UBND tỉnh, chính quyền địa phương. Đồng thời cho biết sẽ tổ chức tang lễ cho các nạn nhân chu toàn, chung tay chăm sóc các cháu để bù đắp phần nào mất mát.
Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đã mang theo hung khí đến nhà vợ là chị H. Sau khi được em của chị H. mở cửa, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H.
Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại.
Trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của bà L.T.L.C. (SN 1979, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm phương tiện tẩu thoát.
Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong rẫy, trên người có 2 con dao và 1 lọ thuốc ngủ.
Bước đầu, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị H. từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ rồi có với nhau 1 người con.
Thời gian sau đó, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống.
Khoảng 10 ngày gần đây, Thuận cho rằng thấy gia đình luôn xa lánh, hắt hủi; vợ thường xuyên không nghe điện thoại, hay vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.
Khuya 12-9, sau khi đã sử dụng ma túy đá, Thuận mang 1 con dao bầu, 1 cây búa đinh rồi đón xe đi đến nhà vợ để gây án.
Trước và sau khi sát hại bốn người trong một gia đình ở Đắk Lắk, Thuận đã sử dụng ma túy.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/09/2025 10:09 AM (GMT+7)