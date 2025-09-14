Kẻ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk sử dụng ma túy trước khi gây án

Ngày 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai của Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.

Thuận là bị can đã ra tay sát hại bốn người trong một gia đình, khiến ba người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng.

Bị can Thuận tại công an. Ảnh: C.A

Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận sống chung bên nhà chị NTKH (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất), từ năm 2021.

Đến năm 2022 Thuận và chị H có một con gái chung. Tuy nhiên, gần đây Thuận và chị H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, chỉ thỉnh thoảng tới thăm con gái.

Khoảng 10 ngày gần đây, Thuận cảm thấy gia đình chị H luôn xa lánh, hắt hủi mình. Đồng thời, chị H thường xuyên không nghe điện thoại, thường xuyên vắng nhà và ngăn cản việc Thuận gặp con gái.

Từ đó, Thuận nảy sinh ý định giết cả nhà chị H để trả thù.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.T

Tối 12-9, Thuận mua ma túy về nhà sử dụng. Sau khi sử dụng ma túy, Thuận nhớ lại việc gia đình chị H đối xử không tốt với mình nên đã mang theo một con dao bầu, một cây búa đinh rồi đón xe đi đến nhà chị H gây án.

Thời điểm Thuận đến, chị H đã đóng cửa. Tuy nhiên, một lúc sau, em trai chị H, là anh Bùi Văn N (23 tuổi, tài xế taxi), đi làm về, mở cổng nên Thuận đã lao tới sát hại nạn nhân.

Nghe tiếng động, chị H và mẹ chị này chạy ra cũng bị Thuận xuống tay sát hại. Con trai của chị H cũng bị Thuận đâm, chém nhưng đã leo tường chạy thoát. Riêng con gái của mình, Thuận không ra tay.

Vẫn theo lời khai, gây án xong, Thuận đóng cửa, dội nước lau các vết máu rồi lục lấy tiền trong giỏ xách và bỏ trốn bằng cửa sau.

Khi đến đường Đinh Núp (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk), Thuận chặn xe, khống chế một phụ nữ đi đường để cướp xe máy. Dù phụ nữ này xô ngã xe và dùng cây đánh, quyết liệt chống trả nhưng Thuận vẫn cướp được xe máy tẩu thoát.

Thuận tại thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Sau khi cướp được chiếc xe máy, Thuận mở cốp lấy hai chiếc điện thoại vứt bỏ bên đường và lấy một số tiền bỏ vào túi. Quá trình lẩn trốn, Thuận còn mua thêm một con dao thái Lan, mua ma túy sử dụng và mua cả thuốc ngủ với ý định sẽ uống để tự vẫn.

Để tránh bị Công an phát hiện, Thuận đã mặc áo chống nắng cải trang thành phụ nữ. Khi Thuận lẩn trốn tại khu vực đồi thông, phường Ea Kao thì bị công an bắt giữ.

Thuận nghiện ma túy nhiều năm nay, từng có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Nhiều cảnh sát có mặt tại hiện trường và tỏa ra các hướng để truy bắt Thuận. Ảnh: C.A

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị NTKH (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao, búa đâm chém, đánh liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi gây án, Thuận bị công an bắt giữ.