Trụ cầu ở Phú Thọ xuất hiện cảnh tượng 'rợn người', kết quả kiểm định có gì?

Chiều 30/10, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đã chủ trì hội nghị nghe các đơn vị liên quan báo cáo biện pháp khắc phục hư hỏng cầu sông Lô.

Sự cố nghiêm trọng tại cầu sông Lô ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân. Ảnh: Đức Hoàng

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, tháng 12/2024, kết quả kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam) cho thấy cầu sông Lô đã xuất hiện hư hỏng sau mùa mưa bão năm 2024.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2025, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 10 và 11 gây mưa lớn kéo dài, lũ sông Lô dâng cao. Sau khi nước rút, ngày 27/10, Sở Xây dựng đã kiểm tra thực tế hiện trạng cầu.

Kết quả kiểm tra cho thấy cầu tiếp tục phát sinh hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay trong chiều 27/10, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Xây dựng tạm dừng lưu thông qua cầu, đồng thời giao đơn vị tư vấn độc lập đánh giá tổng thể mức độ an toàn, đề xuất giải pháp khắc phục và phương án đảm bảo đi lại cho người dân.

Cọc móng tại trụ T3 mất lớp bê tông bảo vệ, lộ lõi thép rỉ sét. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Duy Đông bày tỏ sự chia sẻ trước những khó khăn trong sinh hoạt và đi lại hàng ngày của người dân hai bên bờ sông Lô.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trước thực trạng của cầu sông Lô, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã mời các nhà khoa học, chuyên gia về cầu đường, đơn vị tư vấn độc lập để tổ chức khảo sát, đánh giá, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Ông Trần Duy Đông yêu cầu Sở Xây dựng, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai ngay các biện pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài. Chậm nhất trước mùa mưa năm 2026 phải hoàn thành xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân qua cầu sông Lô như thiết kế ban đầu.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phát thông báo cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu sông Lô từ ngày 27/10 đến khi có thông báo mới. Ảnh: Đức Hoàng

Cầu sông Lô (bắc qua sông Lô) thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đây là cây cầu nối trung tâm xã Đoan Hùng với khu vực người dân sinh sống vùng ven sông và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang.

Hiện tại, mực nước sông qua khu vực cầu sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m (từ đế móng đến đất nền). Trong đó có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu từ ngày 27/10 đến khi có thông báo mới. Việc cấm này đã ảnh hưởng đến hơn 2.500 hộ dân với 9.700 nhân khẩu, gây khó khăn trong sinh hoạt, học tập và sản xuất kinh doanh của người dân hai bên sông.