Vụ thảm án cả gia đình ở Đắk Lắk: Lạnh gáy lời kể nhân chứng cạnh hiện trường

Liên quan vụ sát hại cả gia đình ở hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk) vào khoảng 1 giờ sáng 13/9, nhiều người dân gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Phạm Văn H., người sống gần khu vực hiện trường cho biết: "Lúc đó tôi đang ngủ cùng con thì nghe tiếng chó sủa và tiếng cãi vã. Thông thường, tôi sẽ chạy ra, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy một điều gì đó rất lạ, khiến tôi không dám ra ngoài".

Người dân sống gần hiện trường chia sẻ vụ việc.

Anh H. cũng cho biết thêm, đối tượng này thường xuyên có mâu thuẫn với nạn nhân. Thậm chí, nghi phạm còn hay mài dao trước cửa nhà như đe dọa. “Nghi phạm và nạn nhân hay cãi nhau và đánh nhau. Việc này đã trở thành chuyện như cơm bữa”, anh H. thông tin thêm.

Một nhân chứng khác cũng xác nhận nghi phạm thường xuyên có mặt ở nhà nạn nhân, kiểu như vợ chồng hờ. Tuy nhiên, hôm nay có điều lạ là đối tượng không thấy cầm dao, điều này thật sự bất thường.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk), đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu đâm nạn nhân, bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa), Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa), Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa). Riêng cháu gái 3 tuổi là con chung của Thuận và Hoa thì không bị Thuận sát hại

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận và nạn nhân Nguyễn Thị Kim Hoa.

Do bị vết thương quá nặng, ba người đã tử vong, còn người con riêng của Hoa là cháu P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với đa chấn thương. Đáng chú ý là vết thương thấu xương ở ngực.

Hiện các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân tạm ổn.

Hiện trường vụ án

Theo người nhà nạn nhân, cháu P. cùng các thành viên trong gia đình bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người. Dù bị thương nặng nhưng P. đã cố gắng trèo bức tường cao phía sau nhà để thoát thân. Sau khi trèo được ra ngoài, do bị thương nặng nên P. đã bất tỉnh. Sau thời gian dài, mọi người mới phát hiện và đưa cháu P. đi cấp cứu.

Về phía đối tượng Thuận, sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm tại phường Ea Kao, gần nhà của đối tượng.