Cảnh tượng 'xứ Huế thơ mộng' giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao

Khuôn viên khu di sản Đại Nội, trung tâm thành phố, các khu dân cư, quảng trường và nhiều khu vực khác ở TP Huế ngập sâu trong nước lũ đục ngầu.

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 1

Những ngày qua, lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về kèm theo mưa lớn kéo dài đã gây ngập Kinh thành Huế, nhiều di tích lịch sử bị chìm sâu tới 2m. 

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 2

 Di tích Kỳ Đài Huế

Chiều 29/10, khu vực Kinh thành nước vẫn bao vây tứ bề. Sau khi đạt đỉnh vào đêm 27/10, lũ sông Hương xuống chậm.

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 3

Khuôn viên Khu di sản Đại Nội nước lũ ngập 1m; các công trình di tích, cung điện ngập khoảng 0,3 m. 

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 4

Các điểm di tích cạnh Đại Nội như Quốc Tử Giám, điện Long An cũng bị ngập nặng; di tích lầu Tàng Thơ bị ngập sâu hơn 1m.

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 5

Theo UBND TP Huế, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, tràn bờ, gây ngập lụt diện rộng ở 32 xã, phường, trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 1-2m. Toàn TP Huế có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt trong hai ngày cao điểm 27 và 28/10. 

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 6

Đây là một trong những đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị. 

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 7

Lực lượng chức năng xuyên đêm di dời nhiều hộ dân tại các khu vực thấp trũng ở trung tâm như đường Chi Lăng, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cảnh, Bùi Thị Xuân.

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 8

Đoạn qua Aeon Mall và khu vực các phường Thuận Hóa, Phú Xuân, Vỹ Dạ, An Cựu, Kim Long…, gần như mọi tuyến đường bị nước lũ nhấn chìm, giao thông chia cắt. Người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền.

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 9

Loạt ô tô bị cô lập một chỗ nhiều ngày tại Quảng trường Văn hóa thể thao (Quảng trường Xuân Phú).

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 10

Khu đô thị phía Đông Nam TP Huế cũng trong cảnh tương tự.

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 11

Trong ảnh là Sân vận động Chi Lăng ở trung tâm TP Huế.

Cảnh tượng &#39;xứ Huế thơ mộng&#39; giữa bốn bề biển nước nhìn từ trên cao - 12

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, một số địa phương khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngập lụt như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu... 

-30/10/2025 11:24 AM (GMT+7)
