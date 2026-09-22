Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên ngân hàng

Ngày 22/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay các lực lượng đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Xuân Diện.

Trước đó, tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị phát hiện dấu hiệu hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tổ chức khảo sát, tìm kiếm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô...

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống... xen lẫn trong gạch, đá. Đến nay lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị để bảo vệ và hương khói chu đáo.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị để bảo vệ và hương khói chu đáo. Ảnh: Xuân Diện.

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Trị yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và Nhân dân trong tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin.