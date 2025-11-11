Phát hiện thêm một trụ cầu Sông Lô lộ cốt thép rỉ sét

Chiều 10/11, ghi nhận của PV VietNamNet tại trụ T6 cầu Sông Lô cho thấy phần móng cọc của đài trụ này cũng bị xói lở mạnh, làm lộ phần lõi kết cấu bên trong.

Trụ T6 (khoanh đỏ) cầu Sông Lô. Ảnh: Đức Hoàng

Cụ thể, theo quan sát của PV, mặt nước sông thấp hơn đài trụ T6 khoảng 1m, để lộ 6 móng cọc, mỗi cọc có đường kính hơn 1m.

Đáng chú ý, một cọc bê tông có bề mặt bong tróc, nhiều mảng sứt mẻ lớn, lộ phần cốt thép có dấu hiệu rỉ sét. Khi dùng gậy chọc vào, những mảng bột khô màu nâu nhạt dễ dàng rơi ra, khiến phần thép bên trong càng lộ rõ.

Một móng cọc dưới đài trụ T6 đã bong tróc bê tông, lộ ra phần cốt thép có dấu hiệu rỉ sét. Ảnh: Đức Hoàng

Ông B., một người dân sống ven sông phía gần trụ cầu T6, cho biết tình trạng này không mới mà đã xảy ra từ lâu.

Theo ông B., trước đây các cọc nằm sâu dưới lớp đất cát nên không ai nhìn thấy. Sau khi lòng sông bị xói mòn, móng cọc mới lộ ra và chỉ khi nước rút cạn mới nhìn rõ phần lõi thép bên trong.

Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường tại trụ T3, cầu Sông Lô. Ảnh: CACC

Trước đó, như VietNamNet đã phản ánh, thời gian gần đây, mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m (từ đế móng đến đất nền). Trong đó có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Sau khi xuất hiện thông tin cầu Sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh thông tin trên.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô trong thời gian từ năm 2010-2015.

Cầu sử dụng 10 năm đã hư hỏng nghiêm trọng

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, năm 2008, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc Duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô. Dự án do Sở NN&PTNT (cũ) tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư.

Cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng sau 10 năm đưa vào sử dụng. Ảnh: Đức Hoàng

Dự án có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu xây dựng cầu Sông Lô trị giá 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, được thi công bởi Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (Udideco). Công ty có trụ sở tại tầng 22, tòa nhà văn phòng Intracom (phường Xuân Phương, Hà Nội) do bà Phan Thị Đức làm người đại diện pháp luật.

Theo giới thiệu của Udideco tại website udideco.com.vn, cầu Sông Lô được xây dựng bằng bê tông cốt thép, được đánh giá là công trình lớn với chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn. Tại thời điểm thi công công trình, Udideco đã áp dụng công nghệ thi công tiên tiến nhất, hiện đại nhất Việt Nam với kết cấu cầu gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố.

Tuy nhiên, sau 10 năm đưa vào sử dụng, cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã phải cấm cầu và phương án phân luồng giao thông trở lại chỉ cho phép các loại xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện thô sơ lưu thông qua cầu với tốc độ tối đa 20 km/h, không được dừng hay đỗ trên cầu.

Tại trụ T5, lòng sông Lô đã xói đến lớp đá vôi. Ảnh: Đức Hoàng