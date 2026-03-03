Ngày đầu cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử: “Cú sốc” đầu tiên

Câu chuyện về chuyển đổi số nói chung và trong lĩnh vực đăng kiểm nói riêng không còn xa lạ, nhưng hành trình đưa nó vào thực tế lại đang chứng kiến những vướng mắc nhất định.

Ghi nhận của PV VOV Giao thông vào sáng 2/3/2026 về công tác cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho ô tô trên toàn quốc cho thấy một bức tranh nhiều mảng màu: vừa có sự kỳ vọng, vừa có sự sốt ruột, và cả những nỗ lực không ngừng từ phía cơ quan chức năng để tháo gỡ.

Phần mềm chưa đồng bộ, chủ xe chờ mòn mỏi

Từ 1/03/2026, Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc. Ghi nhận trong sáng 02/03/2026, người dân đưa xe đi đăng kiểm đều mong sớm hoàn tất thủ tục.

Thế nhưng, điều họ nhận được lại là một thông báo không mong đợi: hệ thống phần mềm đang được cập nhật, chưa thể đưa vào vận hành. Chủ xe ngồi dài trên ghế, điện thoại liên tục gọi để thông báo với cơ quan, gia đình về sự chậm trễ bất khả kháng.

Một số người dân có mặt từ sớm ngậm ngùi chia sẻ:

“Mình đến Trung tâm đăng kiểm từ lúc 7h20 sáng, mình đến là người đầu tiên. 7h30 thì trung tâm bắt đầu hoạt động, nhưng mà tuy nhiên là phần mềm chưa cập nhật xong, và mình phải chờ cập nhật phần mềm khoảng tầm đến hơn 9h mới bắt đầu đưa vào hoạt động. Xe của mình đăng kiểm chỉ mất khoảng 20 phút, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là 10h54 rồi, mình vẫn chưa được đóng phí đường bộ để lấy xe ra về. Từ 7h30 đến giờ là gần 11h rồi”.

“Mình đem xe đến đây khoảng gần 7h30. Tuy nhiên, đến đây thì cán bộ bảo hôm nay là ngày đầu tiên, đang cập nhật phần mềm nên phải đợi. Đến thời điểm này đang là gần 11h thì mình cũng vừa xong về mặt kỹ thuật thôi. Tuy nhiên, vẫn đang phải chờ đợi để đóng phí đường bộ cũng như hoàn tất các thủ tục. Về cơ bản thì trung tâm không có thay đổi nhiều, chỉ khác là cán bộ thông báo cập nhật phần mềm thì mình đợi”.

Tem kiểm định - kết quả sau 4 tiếng chờ đợi của người dân

Sự chậm trễ này đến từ đâu? Trao đổi với phóng viên VOVGT, ông Đàm Hải Nam, Phó Trưởng Trung tâm Đăng kiểm 29-25D, thừa nhận những khó khăn trong ngày đầu vận hành: “Sáng nay, do là ngày làm việc đầu tiên của công tác chuyển đổi, mặc dù đã có sự chuẩn bị từ rất nhiều thời gian và đã test rất đầy đủ, nhưng vẫn phát sinh những lỗi nhỏ về việc đồng bộ, dữ liệu không lên đầy đủ. Chúng tôi cũng đang phối hợp rất kỹ với Cục Đăng kiểm để cập nhật liên tục các phiên bản, có thể trả giấy tờ nhanh nhất có thể cho chủ phương tiện”.

“Nút thắt” nằm ở khâu đo khí thải theo quy trình mới

Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở phần mềm. Một thay đổi quan trọng khác khiến thời gian kiểm định kéo dài hơn, đó là quy trình kiểm tra khí thải mới.

Ông Tạ Việt Hoàn, Phó Trưởng bộ phận kiểm định của Trung tâm Đăng kiểm 29-25D, giải thích cặn kẽ: “Thực ra thời gian kiểm định kéo dài hơn là do phần kiểm tra khí thải thực hiện theo hướng dẫn quy trình mới của Cục Đăng kiểm. Và cũng một phần là thời gian gấp, các đơn vị bán thiết bị chưa cập nhật kịp phần mềm theo quy trình mới.

Hiện tại, để đáp ứng việc kiểm tra khí thải theo quy trình mới, đơn vị vẫn phải thực hiện theo hướng dẫn của các nhà cung cấp thiết bị là làm thủ công. Do đó, thời gian kiểm tra khí thải một phương tiện kéo dài hơn trước đây. Hiện tại, với xe xăng, kiểm tra khí thải mất từ 8 đến 10 phút. So với trước đây, cùng một phương tiện, theo quy trình cũ chỉ mất từ 1 đến 3 phút.”

Như vậy, thời gian kiểm tra khí thải tăng gấp 3-5 lần. Điều này đồng nghĩa với việc tổng thời gian xe nằm tại trạm có thể kéo dài hơn đáng kể, gây ùn ứ và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của người dân.

Ông Đàm Hải Nam, Phó Trưởng Trung tâm Đăng kiểm 29-25D, cũng chia sẻ thêm về tác động này: “Về việc thời gian trong giai đoạn này có thể chậm hơn ngày trước là bởi quy trình đo và kiểm tra có sự thay đổi, đặc biệt là kiểm tra khí thải với xe dầu và xăng. Anh em thao tác mất thời gian khoảng gấp hai lần so với trước. Việc ghi nhận và trả kết quả cho khách cũng mất nhiều thời gian hơn. Nhưng tôi hy vọng trong thời gian ngắn tới, khi hạ tầng phần mềm và đồng bộ dữ liệu được cải thiện, mọi việc sẽ nhanh hơn”.

Câu chuyện về chuyển đổi số nói chung và trong lĩnh vực đăng kiểm nói riêng không còn xa lạ, nhưng hành trình đưa nó vào thực tế lại đang chứng kiến những vướng mắc nhất định.

Dẫu vậy, nhìn từ góc độ người dân, họ đến đây với tâm thế mong đợi được triển khai công việc một cách nhanh chóng, thuận tiện. Trước những vướng mắc này, lãnh đạo trung tâm đăng kiểm cũng đưa ra khuyến cáo thiết thực cho người dân.

Ông Đàm Hải Nam, Phó Trưởng Trung tâm Đăng kiểm 29-25D, nhấn mạnh: “Khuyến cáo với người dân thì nhất là vẫn phải chuẩn bị xe và phương tiện của mình, giấy tờ một cách đầy đủ, khoa học. Nên bảo hành, bảo dưỡng trước khi đến các cơ sở đăng kiểm theo tiêu chuẩn của hãng, hoặc qua các gara uy tín. Việc đó sẽ giúp kiểm tra nhanh hơn, kết quả đạt nhanh, thuận lợi, không mất thời gian làm đi làm lại để bảo hành, bảo dưỡng.

Chắc chỉ trong một, hai ngày tới thôi, Cục Đăng kiểm sẽ hoàn thiện hệ thống. Ngày đầu vận hành thử bao giờ cũng phát sinh lỗi nhỏ. Cục Đăng kiểm đang rất cố gắng. Và theo kinh nghiệm của tôi, sau mỗi quá trình cập nhật, chắc chỉ mất một đến hai ngày là hệ thống sẽ vận hành hoàn toàn bình thường”.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhưng hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sẽ có những ngày đầu gian nan bởi một số yếu tố khách quan. Điều quan trọng là từ những “cú sốc” đầu tiên, cơ quan quản lý cần nhanh chóng rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để các vấn đề kỹ thuật, đảm bảo quy trình vận hành trơn tru, để người dân không gặp khó khăn trong những lần “nâng cấp hệ thống”.

VOVGT sẽ tiếp tục theo dõi sát sao việc triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử trong những ngày tới, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những tín hiệu tích cực từ các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội cũng như cả nước.