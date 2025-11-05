Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn chỉ đạo điều tra vụ cầu ở Phú Thọ trơ lõi thép

Ngày 5/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa vụ việc trên giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc điều tra, xác minh sự cố hư hỏng cầu sông Lô. Ảnh: CACC

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Cơ quan công an phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, cầu sông Lô (bắc qua sông Lô) thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đây là cây cầu nối trung tâm xã Đoan Hùng với khu vực người dân sinh sống vùng ven sông và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang.

Các móng cọc tại trụ T3 lộ rõ, một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ. Ảnh: Đức Hoàng

Mực nước sông qua khu vực cầu sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m (từ đế móng đến đất nền). Trong đó có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Ngay sau khi phát hiện sự cố hư hỏng cầu sông Lô, ngày 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu. Việc cấm này đã ảnh hưởng đến hơn 2.500 hộ dân với 9.700 nhân khẩu, gây khó khăn trong sinh hoạt, học tập và sản xuất kinh doanh của người dân hai bên sông.

Đến ngày 2/11, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo, cho phép xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người tham gia giao thông qua cầu Sông Lô. Các phương tiện giao thông khi lưu thông qua cầu Sông Lô đi với tốc độ tối đa không quá 20km/h và không được dừng, đỗ trên cầu.