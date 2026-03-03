Những điều tài xế cần nhớ khi qua trạm thu phí trên cao tốc Bắc Nam

Sau gần một ngày triển khai thu phí cao tốc tại 5 đoạn thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, hoạt động vận hành bước đầu ghi nhận hơn 10.000 giao dịch, lưu thông cơ bản thông suốt.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động đồng bộ từ 22h ngày 2/3 đến sáng 3/3/2026; một số giao dịch thiếu dữ liệu được xử lý theo quy trình ngoại tuyến, không gây ùn tắc.

Từ thực tế ngày đầu thu phí cao tốc, cơ quan quản lý lưu ý một số vấn đề người dân cần đặc biệt quan tâm để tránh phát sinh vướng mắc khi lưu thông.

Sau một ngày thu phí cao tốc Bắc - Nam, hơn 10.000 giao dịch được ghi nhận, cơ quan quản lý lưu ý tài xế về việc dán thẻ, duy trì đủ số dư và tuân thủ đúng làn khi qua trạm.

Trước hết, điều kiện bắt buộc khi thu phí cao tốc là phương tiện phải dán thẻ thu phí điện tử đầu cuối còn hoạt động bình thường. Xe chưa dán thẻ hoặc thẻ lỗi có thể bị xử lý thủ công, mất thời gian, thậm chí không được chấp nhận qua trạm tùy tình huống cụ thể. Việc kiểm tra tình trạng thẻ trước khi vào tuyến là yêu cầu thực tế, không thể chủ quan.

Thứ hai, thu phí cao tốc hoàn toàn theo hình thức không dùng tiền mặt, do đó tài khoản giao thông phải đủ số dư. Nếu không đủ tiền, giao dịch không hoàn tất, tài xế buộc phải xử lý bổ sung, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng phương tiện phía sau. Đây là tình huống dễ phát sinh nhất trong giai đoạn đầu thu phí cao tốc.

Thứ ba, khi thu phí cao tốc bằng hệ thống điện tử, việc tuân thủ biển báo, giữ đúng làn, duy trì tốc độ theo quy định có ý nghĩa quyết định để hệ thống nhận diện chính xác biển kiểm soát. Đồng thời, quy định về tải trọng phương tiện vẫn được kiểm soát nghiêm, không có ngoại lệ trong quá trình thu phí cao tốc.

Nhìn tổng thể, ngày đầu thu phí cao tốc cho thấy hệ thống vận hành ổn định. Tuy nhiên, để tránh rủi ro và bảo đảm lưu thông thông suốt, chủ phương tiện cần chủ động dán thẻ, duy trì số dư và chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc này.