Phát hiện quả bom nặng 200kg dưới lòng sông Đà

Lực lượng chức năng đưa quả bom vào vị trí hủy nổ bằng cần cẩu chuyên dụng.

Trước đó, ngày 31/8, khi mực nước sông Đà xuống thấp, người dân phát hiện một quả bom nằm dưới lớp bùn đất tại khu vực thôn Tân Thịnh, xã Thịnh Minh.

Quả bom còn nguyên dạng, nguyên ngòi nổ và cách khu dân cư khoảng 300m. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Thịnh Minh đã giao Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã nhanh chóng căng dây, cắm biển cảnh báo, tổ chức lực lượng canh gác, không để người dân và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, địa phương báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình, xây dựng phương án di chuyển và hủy nổ.

Quả bom nặng khoảng 200kg.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom hàng không công phá đa dụng GP-250LP do Không quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Quả bom dài khoảng 120cm, đường kính 27cm, nặng khoảng 200kg, bên trong chứa lượng lớn thuốc nổ mạnh, có sức công phá trên diện rộng nếu phát nổ.

Đáng chú ý, sau nhiều thập kỷ nằm dưới lòng sông, quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Sau khi khảo sát, đánh giá đầy đủ các yếu tố liên quan, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án xử lý phù hợp, tổ chức di chuyển và hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, phương tiện và lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.