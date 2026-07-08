Đào đường phát hiện bom nặng 500kg, hiện trường được phong tỏa khẩn cấp

Ngày 8/7, UBND xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, trong quá trình thi công tuyến đường gom Bảo Hà – Hồng Bùn, đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom nặng khoảng 500kg nằm sâu dưới lòng đất tại khu vực thôn Hồng Bùn.

Ngay sau khi phát hiện vật nghi là bom, đơn vị thi công lập tức dừng toàn bộ hoạt động, đồng thời báo cáo sự việc tới chính quyền địa phương.

Quả bom được phát hiện khi thi công đường giao thông. Ảnh: UBND xã Bảo Hà.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Bảo Hà đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo phong tỏa khu vực, cắm biển cảnh báo và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với lực lượng chuyên môn tiến hành kiểm tra, xử lý quả bom theo đúng quy định.

Đến thời điểm hiện tại, khu vực phát hiện quả bom vẫn đang được kiểm soát nghiêm ngặt. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đến gần hiện trường, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý vật liệu nổ.