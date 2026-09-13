Chặt thông trong vườn nhà ở Đà Lạt, bị phạt 35 triệu đồng

Ngày 13/9, đại diện UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết vừa xử phạt người đàn ông 27 tuổi ở khu An Sơn 35 triệu đồng về hành vi tự ý chặt hạ cây xanh khi chưa được cấp phép, theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, người này đăng hai video ngắn lên TikTok, ghi lại quá trình chặt một cây thông ba lá cao khoảng 5 m, đường kính thân 35 cm trong khuôn viên nhà.

Trong video, người đàn ông dùng dụng cụ đẽo quanh gốc cây, đồng thời hướng dẫn cách tác động để thông chết khô. Sau đó, anh ta dùng máy cưa hạ cây, cho biết lấy gỗ đóng bàn ghế và cây có tuổi đời vài chục năm.

Sau khi phát hiện các video, ngày 7/9, cơ quan chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt mời người này làm việc. Hai ngày sau, chính quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết cây thông bị chặt nằm trong khuôn viên nhà, không thuộc đất rừng. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc chặt hạ cây phải thực hiện theo quy định về quản lý cây xanh.

Theo ông Hậu, khi có nhu cầu chặt cây, người dân cần báo chính quyền địa phương để phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đánh giá hiện trạng. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét việc chặt hạ.

Một cán bộ am hiểu công tác quản lý tại địa phương cho biết nhiều cây thông tự nhiên ở Đà Lạt dù nằm trong khuôn viên đất của hộ gia đình vẫn thuộc tài sản do Nhà nước quản lý. Đây là những cây đã tồn tại trên đất từ trước khi quyền sử dụng đất được giao cho người dân.

Theo người này, khi Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền đối với những cây xanh cảnh quan có sẵn không mặc nhiên được chuyển giao cho chủ đất. Vì vậy, người dân có quyền sử dụng đất nhưng không đồng nghĩa được tự quyết việc chặt hạ những cây thông thuộc diện Nhà nước quản lý trong khuôn viên.

Việc quản lý chặt chẽ các cây thông có sẵn nhằm bảo vệ hệ thống cây xanh và cảnh quan đặc trưng của Đà Lạt. Khi có nhu cầu chặt hạ, chủ nhà phải báo chính quyền địa phương để phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, xác định nguồn gốc, tình trạng và diện quản lý của cây trước khi xem xét cấp phép.

"Trường hợp này chủ nhà tự chặt, không xin phép", ông Hậu nói, cho biết đây là trường hợp mới được phường xử lý. Những người dân khác có nhu cầu chặt cây vẫn thực hiện thủ tục theo quy định.