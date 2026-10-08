Danh sách xã phường ở Trung Bộ có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 7/10 đến 1 giờ ngày 8/10), khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to như: Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây (Phú Lộc) 226,4mm (TP. Huế); Tam Lãnh 149,8mm (TP. Đà Nẵng); Bình Trị 235mm (Quảng Ngãi);...

Trong 6 giờ qua (từ 19 giờ ngày 7/10 đến 1 giờ ngày 8/10), khu vực các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có mưa to đến rất to như: Phan Điền 137,6mm (Lâm Đồng); Phước Thái 53,4mm (Khánh Hòa),.

Nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở do mưa lớn. Ảnh: PV

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: TP.Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ 20-40mm, có nơi trên 90mm;Khánh Hòa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Lâm Đồng từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

TP. Huế: Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, P. Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc; A Lưới 5, P. Hương Trà, P. Phong Thái; A Lưới 1, A Lưới 4, Bình Điền, P. Hương An, P. Kim Long, P. Kim Trà.

TP. Đà Nẵng: Phú Ninh, Tam Mỹ, Tây Hồ, Tiên Phước; Chiên Đàn, Đồng Dương, Đức Phú, Hòa Vang, Núi Thành, P. Hải Vân, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Xuân, Thăng Phú, Thạnh Bình, Trà Giáp, Trà Liên, Trà My; Avương, Bà Nà, Bến Hiên, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, P. An Khê, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, P. Sơn Trà, Phước Thành, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Thượng Đức, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An.

Quảng Ngãi: Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Nghĩa Giang, Sơn Hạ, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Giang; Ba Động, Ba Gia, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Đình Cương, Khánh Cường, Kon Plông, Lân Phong, Măng Đen, Minh Long, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, P. Đức Phổ, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Thiện Tín, Trà Bồng, Trường Giang.

Khánh Hòa: Bác Ái Tây; Bác Ái, Bác Ái Đông, Mỹ Sơn; Anh Dũng, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Phước Hà, Phước Hữu.

Lâm Đồng: Hải Ninh; Đồng Kho, Đức Linh, P. 3 Bảo Lộc; Bắc Bình, Bắc Ruộng, Bảo Lâm 3, Bảo Thuận, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đơn Dương, Đông Giang, D'Ran, Gia Hiệp, Hàm Kiệm, Hàm Tân, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hiệp Thạnh, Hòa Thắng, Hoài Đức, Hồng Sơn, Hồng Thái, Ka Đô, La Dạ, Lạc Dương, Lương Sơn, Nam Thành, P. Lâm Viên - Đà Lạt, P. Phú Thủy, P. Xuân Hương - Đà Lạt, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Phan Rí Cửa, Phan Sơn, Quảng Lập, Sơn Điền, Sông Lũy, Suối Kiết, Tà Năng, Tân Lập, Tân Minh, Tánh Linh, Trà Tân, Tuy Phong, Vĩnh Hảo.