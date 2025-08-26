Phạt 45 triệu đồng tài xế lạng lách, đánh võng trên cầu Bình Triệu, TP HCM

Ngày 25-8, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) lập biên bản tài xế L.V.T do lạng lách, đánh võng trên cầu Bình Triệu.

Taxi lạng lách, đánh võng ở dốc cầu Bình Triệu.

Trước đó, lúc 13 giờ 53 phút ngày 24-8, một ô tô lưu thông trên Quốc lộ 13, hướng cầu Bình Lợi đi Bến xe Miền Đông cũ. Khi vừa lên dốc cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ) thì có một xe taxi công nghệ bấm còi để vượt lên.

Taxi công nghệ liên tục chuyển làn, lạng lách khiến các phương tiện khiếp vía.

Đội CSGT Rạch Chiếc sau đó xác định tài xế T. là người lái xe nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm đối với tài xế T. về hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ. Theo quy định, tài xế T. sẽ bị phạt từ 45 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng và cam kết không tái phạm.