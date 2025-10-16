Sau gần một năm được tái khởi động, cầu Bình Khánh, cây cầu dây văng có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam trên tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, chưa thể đưa vào khai thác do phải chờ cầu Phước Khánh hoàn tất để thông xe toàn tuyến.

Nối liền huyện Nhà Bè với Cần Giờ cũ (TP HCM), cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, có tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng. Công trình từng bị đình trệ nhiều năm kể từ 2018 do vướng vốn, trước khi được khởi động trở lại vào tháng 10-2023.

Ngắm cầu dây văng có tĩnh không cao nhất Việt Nam:

Cầu Bình Khánh là cầu dây văng có tĩnh không cao nhất Việt Nam tuy đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào khai thác

Hai trụ tháp chính cao 155 m được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng cây đước – loài cây biểu trưng của rừng ngập mặn Cần Giờ – tạo dấu ấn riêng cho cây cầu hiện đại bắc qua vùng sông nước

Dây văng hai mặt phẳng được lắp đặt đồng bộ, vừa đảm bảo tính chịu lực, vừa tạo dáng kiến trúc đặc trưng cho công trình

Với chiều dài gần 2,8 km và nhịp chính dài 375 m, cầu Bình Khánh có tĩnh không thông thuyền 55 m, cao nhất trong số các cây cầu tại Việt Nam. Mặt cầu rộng hơn 20 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp, cho phép xe chạy với tốc độ thiết kế 80 -100 km/giờ

Toàn bộ quá trình thử tải và kiểm định kỹ thuật đã được triển khai thành công, chuẩn bị cho giai đoạn nghiệm thu, bàn giao

Theo đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cầu Bình Khánh dù đã xong nhưng chưa thể đưa vào khai thác ngay, bởi toàn tuyến cao tốc chỉ có thể vận hành khi cầu Phước Khánh – cây cầu dây văng còn lại bắc qua sông Lòng Tàu, nối Cần Giờ (TP HCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai) được hoàn thành

Hiện các hạng mục chính của cầu như mặt cầu, hệ thống chiếu sáng, lan can, biển báo, dải phân cách cứng và dây văng đã hoàn thiện

Dự án này hiện đang được khôi phục thi công, dự kiến hoàn tất vào quý III-2026

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, đi qua Tây Ninh, TP HCM và Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỉ đồng. Khởi công từ năm 2014, dự án nhiều lần trễ hẹn do vướng mắc về vốn vay và thủ tục

Đến nay, khoảng 55 km trong tổng số gần 58 km đã cơ bản hoàn thiện, trong đó hai đoạn qua TP HCM và Đồng Nai dài khoảng 32 km đã thông xe kỹ thuật

Khi toàn tuyến được kết nối, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch nối miền Tây với Đông Nam Bộ, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và giảm áp lực cho Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Linh cùng nhiều tuyến cửa ngõ TP HCM