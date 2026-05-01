Hải Phòng: Phạt gần 158 triệu đồng xe khách chở quá 21 người so với quy định

Hồi 18h50’ ngày 29/4/2026, tại km82+788 Quốc lộ 5, Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hải Phòng) dừng và kiểm tra xe ô tô chở khách tuyến Hải Phòng - Lào Cai (cự ly trên 300km).

Lực lượng CSGT kiểm tra và xử phạt xe vi phạm. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Qua kiểm tra thực tế, xe khách mang BKS 24B-00487, loại 42 chỗ đang chở tới 63 người, vượt quá 21 người so với quy định. Đây là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hành khách.

Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả lái xe và chủ xe; trong đó, lái xe bị phạt 31,5 triệu đồng; chủ xe bị phạt 126 triệu đồng, tổng cộng là 157,5 triệu đồng. Đồng thời, để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người dân, Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng đã yêu cầu lái xe thực hiện điều chuyển ngay số hành khách vượt quá sang phương tiện khác đủ điều kiện trước khi tiếp tục hành trình.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; hành khách nên lựa chọn các xe đủ chỗ, không đồng ý nhồi nhét, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và an ninh, trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ.