Chuyện lạ giữa rừng Pù Mát: Khỉ mặt đỏ đi theo đoàn kiểm lâm

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, cho biết, từ ngày 21 đến 28/7, lực lượng kiểm lâm thực hiện đợt tuần tra định kỳ tại khu vực rừng tự nhiên. Khi đoàn băng qua một cánh rừng già, một cá thể khỉ mặt đỏ bất ngờ xuất hiện trên tán cây.

Điều đặc biệt là thay vì nhanh chóng lẩn vào rừng như phản xạ thường thấy của động vật hoang dã, con khỉ đứng lại quan sát đoàn kiểm lâm khá lâu rồi từ từ tiến đến gần.

Cá thể khỉ mặt đỏ chủ động tiến lại gần và đi theo đoàn kiểm lâm trong chuyến tuần tra giữa rừng Pù Mát. (Ảnh: Lê Tuấn)

Theo những hình ảnh được lực lượng kiểm lâm ghi lại, cá thể khỉ lúc men theo mặt đất, lúc thoăn thoắt chuyền từ cành cây này sang cành cây khác nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để theo sát đoàn tuần tra. Khi các thành viên dừng chân nghỉ ngơi, nó cũng quanh quẩn gần nơi đặt ba lô và các vật dụng cá nhân, liên tục quan sát mọi hoạt động.

Anh Vi Đức Anh, cán bộ kiểm lâm tham gia chuyến tuần tra cho hay, ban đầu cả đoàn chỉ âm thầm quan sát vì lo con vật có thể hoảng sợ.

"Thấy khỉ không có biểu hiện hung dữ, chúng tôi nhẹ nhàng đưa tay về phía nó để tạo cảm giác an toàn. Sau một lúc quan sát, con khỉ chủ động tiến lại gần hơn và tỏ ra rất thân thiện. Nhiều năm làm nhiệm vụ trong rừng, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cá thể khỉ mặt đỏ mạnh dạn tiếp cận con người như vậy", anh Đức Anh nói.

Anh Vi Đức Anh chụp cùng cá thể khỉ mặt đỏ trong chuyến tuần tra rừng tại Vườn quốc gia Pù Mát. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cuộc gặp gỡ đặc biệt kéo dài khoảng 30-45 phút trước khi đoàn kiểm lâm tiếp tục hành trình tuần tra, còn cá thể khỉ quay trở lại rừng sâu.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát, trong các chuyến tuần tra, lực lượng kiểm lâm thường xuyên bắt gặp dấu vết hoặc quan sát được nhiều loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, việc một cá thể khỉ mặt đỏ chủ động tiến lại gần và tương tác với con người là hiện tượng rất hiếm gặp.

Nhiều năm qua, công tác bảo tồn tại Vườn quốc gia Pù Mát góp phần phục hồi quần thể linh trưởng trong tự nhiên. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị tiếp nhận cứu hộ 186 cá thể linh trưởng, gồm 146 cá thể khỉ, 35 cá thể cu li và 5 cá thể vượn. Trong số này, 138 cá thể đã được tái thả về môi trường tự nhiên, riêng tại Vườn quốc gia Pù Mát có 107 cá thể.

Các đợt khảo sát bằng máy bẫy ảnh từ năm 2018 đến nay cũng liên tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài linh trưởng như khỉ mặt đỏ, khỉ vàng và khỉ đuôi lợn. Không ít hình ảnh cho thấy những đàn khỉ mặt đỏ có hàng chục cá thể, trong đó có nhiều con non, phản ánh quần thể loài đang được bảo vệ và phát triển ổn định giữa những cánh rừng nguyên sinh của Pù Mát.