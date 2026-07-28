Xử phạt nữ tài xế lái xe gấp đôi tốc độ cho phép trên cao tốc

Ngày 26/7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thông qua thiết bị ghi nhận tốc độ đã phát hiện và lập biên bản xử lý nữ tài xế N.T.T.T (sinh năm 1991, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển ô tô biển kiểm soát 24A - 179-XX với tốc độ 156km/h, đoạn km 228 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, vị trí tài xế N.T.T.T vi phạm chỉ được phép lưu thông 80km/h.

Với hành vi trên, nữ tài xế bị lập biên bản về lỗi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h, vi phạm điểm a khoản 7 và điểm c khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo quy định, tài xế sẽ bị phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.