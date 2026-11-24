Ngay từ sáng 24/11, đông đảo người dân đã tìm đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tại khu vực lối vào, dòng xe máy nối dài, các phương tiện tập trung đông, nối nhau di chuyển vào khu vực gửi xe.

Thời tiết Hà Nội mát mẻ, dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động tham quan ngoài trời. Khuôn viên rộng lớn của bảo tàng trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và người cao tuổi.

Tại khu vực trưng bày ngoài trời, những hiện vật quân sự có kích thước lớn như máy bay, xe tăng, pháo tiếp tục là điểm thu hút khách tham quan. Nhiều người dừng chân quan sát, đọc thông tin giới thiệu hiện vật và chụp ảnh lưu niệm.

Khác với không gian thoáng đãng bên ngoài, các phòng trưng bày trong nhà ghi nhận mật độ khách tập trung khá cao.

Tại một số khu vực, người dân đứng thành nhiều lớp trước các hiện vật, mô hình và tư liệu lịch sử. Khách tham quan di chuyển chậm giữa các gian trưng bày để có thời gian quan sát, đọc thông tin.

Sự xuất hiện của những hiện vật gắn liền với các dấu mốc lịch sử của dân tộc khiến nhiều người dừng chân, ghi lại hình ảnh.

Tại khu vực trưng bày mô hình tàu HQ-505, nhiều phụ huynh cùng con nhỏ chăm chú quan sát. Những em bé được người lớn bế, cõng trên vai để có thể nhìn rõ hơn giữa dòng người đông đúc.

Dòng người đứng thành nhiều lớp, các lối đi luôn có khách qua lại.

Không khí đặc biệt nhộn nhịp tại khu vực trưng bày xe tăng và các mô hình khí tài quân sự. Nhiều khách tham quan tranh thủ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh của những hiện vật gắn liền với các dấu mốc lịch sử dân tộc.

Dù các phòng trưng bày có diện tích rộng, lượng khách tập trung đông khiến nhiều khoảng không gian trở nên chật kín. Người dân phải di chuyển chậm giữa các gian trưng bày.

Giữa không khí nhộn nhịp, vẫn có những vị khách dành thời gian đọc kỹ từng dòng chú thích, quan sát những bức ảnh tư liệu và tìm hiểu câu chuyện lịch sử đằng sau mỗi hiện vật.

Không khó bắt gặp hình ảnh những em nhỏ được người lớn bế hoặc cõng trên vai trong hành trình khám phá bảo tàng. Nhiều gia đình lựa chọn dịp miễn phí vé tham quan để đưa con đến tìm hiểu lịch sử dân tộc.

Một bé gái chăm chú đọc từng dòng thông tin giới thiệu về người mẹ anh hùng - mẹ Nguyễn Thị Suốt.

Những khoảnh khắc trẻ nhỏ say sưa tìm hiểu các câu chuyện lịch sử trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong ngày tham quan.

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 10/11/2026, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thực hiện miễn phí vé tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm. Năm nay, ngày 24/11 rơi vào thứ Ba nên bảo tàng mở cửa đón khách theo lịch hoạt động bình thường.

Không chỉ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều bảo tàng, di tích và điểm tham quan trên địa bàn Hà Nội cũng mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân, như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội, đền Ngọc Sơn, khu di tích Cổ Loa…

Việc miễn phí vé tham quan tại các thiết chế văn hóa, bảo tàng và di tích góp phần tạo điều kiện để người dân tiếp cận những giá trị di sản, lịch sử của dân tộc.

Không khí đông đúc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong sáng 24/11 cũng cho thấy sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là các gia đình và thế hệ trẻ, đối với những không gian lưu giữ ký ức lịch sử.