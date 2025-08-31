Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Ôtô lao vào cửa hàng điện thoại

Đồng Nai - Nữ tài xế lái ôtô 4 chỗ lao lên vỉa hè, tông nhiều xe máy rồi đâm thẳng vào cửa hàng điện thoại, sáng 31/8.

Khoảng 9h, nữ tài xế khoảng 45 tuổi, lái ôtô chạy trên đường Bùi Văn Hòa hướng từ vòng xoay Cổng 11 về hầm chui Tam Hiệp. Đến đoạn công viên phường Long Bình, ôtô bất ngờ lao vào vỉa hè, tông một số xe máy dựng bên đường trước khi đâm thẳng vào cửa hàng điện thoại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phước Tuấn

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phước Tuấn

Cú va chạm mạnh khiến cửa kính vỡ tung, tủ trưng bày nứt vỡ, nhiều điện thoại, phụ kiện văng khắp nơi. "Ôtô không va chạm với ai nhưng lao thẳng vào cửa hàng. May lúc đó chưa có khách nên không ai bị thương", chị Loan, nhân chứng, nói.

Vụ việc không gây thương vong, song làm ôtô và nhiều tài sản trong cửa hàng hư hỏng nặng. Sau tai nạn, nữ tài xế đã làm việc, thương lượng với cửa hàng để khắc phục thiệt hại. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

-31/08/2025 13:29 PM (GMT+7)
