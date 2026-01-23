Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Theo danh sách này, 3 Đại tướng Quân đội tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm:

1. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang

2. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: TTXVN)

3. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương. (Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam)