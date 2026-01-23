Điều đặc biệt về 21 nữ ủy viên Trung ương khóa 14

Trong số 21 nữ ủy viên Trung ương, có một ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 là bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

Ba gương mặt nổi bật tiếp theo là Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân, nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Ảnh: Phạm Hải

Có 2 người giữ chức vụ bộ trưởng và tương đương, đó là Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Ảnh: Hoàng Hà

Hai người là Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: bà Cao Thị Hòa An (Đắk Lắk) và Tôn Ngọc Hạnh (Đồng Nai).

Một điểm chung gây ấn tượng đặc biệt về các nữ ủy viên Trung ương là trình độ học vấn. Nhiều người trong số họ là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15. Ảnh: Phạm Hải

Năm sinh phổ biến của các nữ ủy viên Trung ương là 1971. Có 4 người sinh năm này, gồm: bà Đào Hồng Lan, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hồ Thị Hoàng Yến. Ba người sinh năm 1970: bà Võ Thị Ánh Xuân, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hải. Các bà: Phạm Thị Thanh Trà, Lê Thị Thủy và Lê Thị Nga cùng sinh năm 1964.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Hà

Nữ ủy viên Trung ương trẻ nhất và duy nhất thuộc thế hệ 8X là bà Tôn Ngọc Hạnh (sinh năm 1980).

DANH SÁCH 21 NỮ ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA 14:

1. NGUYỄN THỊ THU HÀ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

2. CAO THỊ HÒA AN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

3. NGUYỄN THANH HẢI, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15

4. TÔN NGỌC HẠNH, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

5. TRẦN THỊ HIỀN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. BÙI THỊ MINH HOÀI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

7. NGUYỄN THỊ HỒNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

8. ĐÀO HỒNG LAN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế

9. NGUYỄN THỊ THANH MAI, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải

10. HÀ THỊ NGA, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

11. LÊ THỊ NGA, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa 15

12. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính

13. LÂM THỊ PHƯƠNG THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14. NGUYỄN THỊ THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

Bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Phạm Hải

15. LÊ THỊ THỦY, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

16. PHẠM THỊ THANH TRÀ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

17. NGUYỄN HẢI TRÂM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

18. NGUYỄN THỊ TUYẾN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

19. BÙI THỊ QUỲNH VÂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20. VÕ THỊ ÁNH XUÂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước

21. HỒ THỊ HOÀNG YẾN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long