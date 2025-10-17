Ông Nguyễn Hồ Hải tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ngày 17-10, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, tham dự và chỉ đạo đại hội

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh…

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 56 người, Ban Thường vụ gồm 19 người.

Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các phó bí thư gồm: Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 31 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cà Mau đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng các hướng dẫn của Trung ương.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, ngày 1-7 vừa qua, cùng với cả nước, tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã hợp nhất thành tỉnh Cà Mau. Đây không đơn thuần là một bước ngoặt lịch sử mở ra không gian phát triển mới tăng quy mô, tầm vóc mà còn là điều kiện thuận lợi để xây dựng tỉnh Cà Mau có quy mô kinh tế lớn hơn, kết cấu hạ tầng đồng bộ, sức cạnh tranh cao…

"Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng ổn định, tổ chức bộ máy và vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp trong tỉnh và hoạt động có hiệu quả" – Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chia sẻ.