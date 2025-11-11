Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Sự kiện: Thời sự

Ngày 11/11/2025, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận - 1

Chủ tịch Hưng Yên làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Chủ tịch Hưng Yên làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An...

11/11/2025
