Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận
Ngày 11/11/2025, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
