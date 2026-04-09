Hà Nội: Ô tô tải mắc kẹt tại công trình thi công trên đường Nguyễn Trãi, phương tiện tham gia giao thông ùn dài

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 10h, xe tải thùng kín mang BKS Hà Nội di chuyển trên đường Nguyễn Trãi theo hướng Ngã Tư Sở đi hầm chui Thanh Xuân. Khi đến trước số 72 Nguyễn Trãi thì lốp xe phía sau bị mắc kẹt lại tại công trình mới thi công.

Nền đất yếu khiến bánh xe bị mắc kẹt.

Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực trên nền đường mới được đào lên để thi công và mới được san lấp lại.

Lốp xe phía sau mắc kẹt không thể di chuyển.

Tuy nhiên, do nền đất yếu, các phương tiện đi qua tạo thành vệt bánh xe. Đối với các phương tiện có tải trọng lớn khi đi qua đây bị mắc kẹt lại.

Sự việc diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhiều người đào đất, kích bánh xe phía sau lên để phương tiện di chuyển.

Lòng đường bị thu hẹp 1/2 khiến phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn.

Do lưu lượng phương tiện tăng cao dẫn đến ùn dài theo hướng từ Ngã Tư Sở đi hầm chui Thanh Xuân.