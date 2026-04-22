Bé trai đá bóng ra đường gây chết người, trách nhiệm thuộc về ai?

Ngày 22-4, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra vụ tai nạn trên tỉnh lộ 908 khiến một người đàn ông tử vong.

Trước đó, chiều 18-4, một bé trai khoảng 5 tuổi chơi bóng bên đường, vô tình đá bóng ra giữa lộ. Đúng lúc này, ông N.T.H. (50 tuổi) đi xe máy va phải, mất lái và ngã. Dù được cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Mạng xã hội tranh luận, trong trường hợp này có chết người xảy ra vậy trách nhiệm sẽ được xử lý như thế nào?

Về trách nhiệm hình sự

Đối với bé trai: Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, trong trường hợp này, bé trai mới 5 tuổi nên không được coi là chủ thể của tội phạm, mặc dù hành vi đá bóng ra đường có thể là nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong

Đối với cha mẹ của bé: Cơ quan chức năng có thể xem xét trách nhiệm hình sự của cha mẹ theo tội “Vô ý làm chết người” được quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015.

Để cấu thành tội này, cần làm rõ các yếu tố như: có hành vi vi phạm quy tắc an toàn; có lỗi vô ý (do cẩu thả hoặc quá tự tin theo Điều 11 BLHS) và tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả chết người.

Trong quá trình điều tra, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét các vấn đề như: cha mẹ có nhận thức được việc để con chơi bóng gần lòng đường là nguy hiểm hay không; có khả năng ngăn chặn nhưng không thực hiện; và việc thiếu giám sát đó có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn hay không.

Nếu chứng minh được cha mẹ biết rõ nguy cơ nhưng vẫn lơ là, không kiểm soát, thì có thể bị xác định là lỗi vô ý do cẩu thả và bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trách nhiệm bồi thường dân sự

Theo khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha mẹ, thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường, và người chưa thành niên có tài sản riêng, thì phần còn thiếu sẽ được bù đắp bằng tài sản đó.

Ngoài ra, các khoản bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm sẽ được xác định theo Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm chi phí cứu chữa, mai táng, tổn thất tinh thần và các nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có).

Tóm lại, dù đứa trẻ không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng cha mẹ vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm cả về hình sự lẫn dân sự tùy theo mức độ lỗi và hoàn cảnh cụ thể của vụ việc.