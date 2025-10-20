Ô tô Mercedes đỗ trên đê bị lũ cuốn trôi, 14 ngày chưa tìm thấy

Ngày 20/10, trao đổi với PV Tiền Phong, chị Phạm Thị Thanh Ngân (SN 1975, trú tại khu Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Sau 14 ngày, gia đình chị vẫn chưa tìm thấy chiếc xe ô tô nghi bị lũ cuốn trôi.

Chị Ngân cho biết, ngày 7/10, thấy nước lũ dâng cao, gia đình đánh xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 200; BKS 20A-399.62 ra đê sông Cầu để tránh nguy cơ ngập nước.

Đến ngày 9/10, khi nước lũ đã rút, chị ra đê sông Cầu thì không thấy xe ô tô của gia đình đâu. Nghi xe đã bị lũ cuốn trôi, gia đình chị vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa cùng người thân đi tìm xe.

Chiếc xe ô tô của gia đình chị Ngân trước khi bị lũ cuốn trôi

Ngoài trực tiếp đến các khu vực, gia đình chị còn đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm xe ô tô mất tích.

Đến nay, gia đình chị đã nhận được hàng chục thông tin về xe ô tô bị cuốn trôi, nhưng đến nơi thì không phải xe của gia đình. "Mới hôm qua, gia đình tôi cũng nhận được điện thoại của người dân về việc phát hiện chiếc xe ô tô bị lũ cuốn trôi kèm theo địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, khi tôi đến nơi thì không phải là xe của gia đình", chị Ngân chia sẻ.

Chị Ngân cũng cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, gia đình chị tuy ở vị trí khá cao nhưng nước cũng ngập gần hết tầng 1. Hầu hết, các đồ đạc gắn tường, đồ để tầng 1 chưa kịp di chuyển đều đã bị hỏng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lũ do bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm 7 người chết, 3 người bị thương. Tổng thiệt hại tài sản trên 12.200 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 200.000 nhà bị ảnh hưởng; ngập, hư hỏng khoảng 13.598ha cây trồng, thủy sản; 3.170 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng.

Ngoài ra, khoảng 12.600 ô tô, 39.800 xe máy và hàng trăm phương tiện khác bị ngập nước, ước tính chi phí sửa chữa hơn 1.200 tỷ đồng.