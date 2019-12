Ô tô chở sản phụ đi sinh gây tai nạn chết người

Chủ Nhật, ngày 15/12/2019 21:44 PM (GMT+7)

Ngày 15/12, tin từ Cơ quan CSĐT huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đang điều tra làm rõ một vụ TNGT xảy ra trên địa bàn làm một người tử vong.

Cơ quan công an đã đưa phương tiện gây tai nạn về trụ sở

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30, ngày 14/12, Bùi Văn Thắng (SN 1965, ngụ xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) điều khiển ô tô BKS 52V. 0836 chở một phụ nữ gần nhà xuống TP Long Xuyên sinh.

Xe Thắng chạy trên QL 91 đến đoạn thuộc ấp Phú Hòa 1 (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) va chạm với xe đạp do anh Nguyễn Văn Bài (SN 1992, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) và ô tô khách BKS 51B-213.57 do anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1976) điều khiển.

Sau cú va chạm liên hoàn, anh Bài tử vong tại chỗ, Thắng bỏ đi khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ tại Bệnh viện sản nhi An Giang.

Công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Thắng cho kết quả 1.116miligam/lít khí thở, vi phạm nồng độ cồn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

