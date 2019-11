Tài xế gây tai nạn khiến sản phụ tử vong là cán bộ Công an Hải Phòng

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 20:15 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ lái xe bỏ trốn sau khi gây TNGT khiến sản phụ tử vong, ngày 14/11, một cán bộ Công an Hải Phòng đã đến cơ quan chức năng tự thú.

Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng chiều nay (15/11) cho biết, anh Ngô Hải Tuấn, sinh năm 1974 (là cán bộ Công an thành phố Hải Phòng, đang trong quá trình làm thủ tục xin thôi việc) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Dương tự thú khai nhận là người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn khiến một thai phụ tử vong.

Vụ tai nạn khiên thai phụ 34 tuần tử vong

Như Tiền Phong đã thông tin trước đó vào khoảng 21h ngày 9/11, khi chị Đặng Thị H. (trú tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS: 15AA-066.63 chở theo con trai (4 tuổi) đi đến đoạn Km 86+900 Quốc lộ 5 (đoạn qua xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) thì xảy ra va chạm với một xe ô tô (chưa rõ biển số, danh tính lái xe). Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô liên quan đến vụ việc đã nhanh chóng rời đi.

Cú va chạm khiến chị H. đang mang thai 34 tuần bị thương nghiêm trọng. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã chỉ định mổ bắt con.

Hiện tại bé sơ sinh đang được điều trị hỗ trợ do sinh non tại Khoa Sơ sinh, còn anh trai là N.N.H (4 tuổi) cũng đang phải điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau vụ tai nạn.

