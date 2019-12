Say sưa “xóc đĩa” tại quán cà phê, 6 đối tượng bị công an tóm gọn

Chủ Nhật, ngày 15/12/2019 09:00 AM (GMT+7)

Các đối tượng đang say sưa đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại quán cà phê ở Hương Trà (Thừa Thiên- Huế) thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Các đối tượng đánh bạc "xóc đĩa" bị lực lượng công an bắt quả tang. Ảnh: C.A

Ngày 14/12, Công an thị xã Hương Trà cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang nhóm gồm 6 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya ngày 12/12, tại quán cà phê Hương Thảo Nguyên, thuộc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Công an thị xã Hương Trà bắt quả tang 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hiếu (SN 1981), Trần Công Bảo Huy (SN 1995), Trịnh Công Trường (SN 1987), Lê Văn Nghĩa (SN 1985), Trần Đức Rin (SN 1986, cùng trú tại thị xã Hương Trà) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tang vật vụ án. Ảnh: C.A

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tổng số tiền gần 50 triệu đồng, 2 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc.

Trước đó, cũng trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Công an thị xã Hương Trà đã kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng côn đồ có hành vi Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

