Đôi nam nữ ở Đà Nẵng bị 3 thanh niên khống chế lên ô tô chở đi, ép đưa 27 triệu đồng

Ngày 21-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

3 thanh niên bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

3 bị can gồm Phan Văn Sửu (SN 1997, trú thôn Hưng Mỹ); Hồ Văn Huy (SN 1999, trú thôn Vân Tây, cùng xã Thăng An) và Nguyễn Phước Thọ (SN 2007, trú thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, cùng thuộc TP Đà Nẵng).

Trước đó, rạng sáng 11-8, Phan Văn Sửu, Hồ Văn Huy và Nguyễn Phước Thọ có hành vi khống chế, bắt ép anh H.V.N (SN 2001; trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) và chị Y.N (SN 2009; trú xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) lên chiếc xe ô tô đưa từ xã Thăng Bình đến xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng).

Tại đây, các đối tượng này dùng vũ lực buộc anh H.V.N đưa số tiền 27 triệu đồng để chiếm đoạt.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.