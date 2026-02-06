Thủ tướng Ba Lan nổi giận, chỉ trích Đại sứ Mỹ "lên lớp đồng minh"

Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Sejm Włodzimierz Czarzasty. Ảnh: JJ.

Viết trên X ngày 5/2, sau khi Đại sứ Mỹ Tom Rose tuyên bố chấm dứt mọi liên hệ với Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Sejm Włodzimierz Czarzasty, Thủ tướng Donald Tusk đã chỉ trích tuyên bố này của nhà ngoại giao Mỹ: “Thưa Đại sứ Rose, các đồng minh cần phải tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải lên lớp nhau. Ít nhất thì ở đây, tại Ba Lan, chúng tôi hiểu quan hệ đối tác là như vậy” - Thủ tướng Ba Lan tuyên bố.

Đấu khẩu giữa các bên đã nổ ra một cách bất ngờ. Đại sứ quán Mỹ tại Ba Lan hôm 5/2 cho biết họ sẽ cắt đứt liên lạc với chủ tịch quốc hội nước sở tại vì những lời lẽ mà họ gọi là "quá đáng" nhằm vào Tổng thống Donald Trump.

Đại sứ Mỹ tại Ba Lan, ông Tom Rose, nói rằng quyết định chấm dứt mọi giao dịch với ông Wlodzimierz Czarzasty sẽ có hiệu lực “ngay lập tức”.

Tuần này, ông Czarzasty nói rằng Tổng thống Trump không xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông theo đuổi bấy lâu nay và chỉ trích mạnh mẽ “chính sách dùng vũ lực” của tổng thống Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Ông dẫn chứng việc ông Trump áp thuế lên các nước châu Âu, đe dọa chiếm Greenland và tuyên bố rằng các đồng minh NATO đã đứng ngoài tiền tuyến trong cuộc chiến ở Afghanistan.

"Đây là sự vi phạm các nguyên tắc và giá trị chính trị, thường là vi phạm luật pháp quốc tế" - ông Czarzasty nói với các phóng viên.

Đại sứ Tom Rose cho rằng những phát ngôn của ông Czarzasty là "thái quá và vô cớ" và làm suy yếu mối quan hệ vốn rất tốt đẹp giữa Mỹ và Ba Lan.

“Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến quan hệ Mỹ-Ba Lan hay thiếu tôn trọng (ông Trump) - người đã làm rất nhiều điều cho Ba Lan và người dân Ba Lan” - ông Rose viết trên X.

Tuy nhiên quyết định của ông Rose cũng vấp phải sự chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.

Cần lưu ý rằng ông Rose không nêu rõ những bình luận cụ thể nào đã khiến ông đưa ra tuyên bố như vậy. Song Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Czarzasty cho biết vào đầu tuần rằng ông đã từ chối ký vào bức thư do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đưa ra trong đó đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình.