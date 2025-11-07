Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ô tô bị cuốn trôi, 2 người bám vào bụi tre chới với giữa dòng nước

Sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
Khi ô tô bị lũ cuốn trôi, 2 người đàn ông ở Đắk Lắk đã bám vào một bụi tre và may mắn được cứu thoát trong gang tấc.

Ngày 7/11, UBND xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, tối 6/11, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu 2 người đàn ông khi ô tô bị nước lũ cuốn trôi. Sự việc xảy ra trên quốc lộ 19C, tại thôn Long Thạch.

Ngọn tre giữa dòng nước xiết, nơi các nạn nhân bám vào. Ảnh: CTV

Trước đó, vào chiều 6/11, 2 người đàn ông đang đi ô tô trên đường từ xã Đồng Xuân về tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Cả 2 nhảy ra ngoài kịp thời và bám vào bụi tre, nhưng vẫn mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng công an địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dùng dây cứu hộ và giải cứu thành công hai nạn nhân.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại xã Đồng Xuân, ngay trong đêm 6/11, ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk – cùng đoàn công tác đã có mặt tại địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đồng Xuân, mưa bão đã làm 2.014 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 3 căn bị sập và khoảng 30 căn khác bị tốc mái. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng hiện chưa được thống kê đầy đủ.

Mực nước sông Kỳ Lộ lên nhanh, vượt mức báo động 3 khoảng 1m. Vào tối 6/11, xã đã di dời 1.637 hộ với 4.496 khẩu đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm; tổ chức lực lượng ở các thôn để di dời người dân về nơi an toàn, tuyệt đối không để ai ở lại khu vực trũng thấp.

07/11/2025 09:22 AM (GMT+7)
